Не только автомобили нужно указывать в декларации госслужащих.

Кто и как должен декларировать авто: Пояснение НАПК скрин видео

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции разъяснили, какие транспортные средства должны декларироваться. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

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В декларации нужно указывать не только автотранспортные средства. Также нужно включать другие самоходные машины и механизмы, вне зависимости от их стоимости.

Под транспортными средствами нужно понимать:

Легковые и грузовые автомобили

Автобусы

Самоходные машины и сконструированные на шасси автомобили

Мотоциклы всех типов марок и моделей

Мотоколяски, другие равные им ТС и мопеды

Прицепы, полуприцепы

Сельхозтехника

Водные и воздушные суда

Другие транспортные средства.

Кто и как должен декларировать авто: Пояснение НАПК facebook/NAZKgov

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Декларировать нужно все транспортные средства, которые отвечают хотя бы одному из пунктов:

1. ТС является собственностью субъекта декларирования (или членов его семьи) по состоянию на последний день отчетного периода.

2. ТС пребывает в пользовании или праве собственности лица подающего декларацию (или членов его семьи) не менее половины отчетного периода.

3. По состоянию на последний день отчетного периода ТС был во владении третьего лица.

Если лицо, подающее декларацию, является гос служащим и имеет высокий коррупционный риск, или член его семьи получил (мог получить) доход от пользования ТС.

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