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В России БелАЗ переехал Камаз как игрушку

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Курьезный случай произошел в карьере горно-обогатительного комбината в РФ.
В России БелАЗ переехал Камаз как игрушку
В России БелАЗ переехал Камаз как игрушку
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В карьере горно-обогатительного комбината Свердловской области случилось ЧП.  Огромный грузовик БелАЗ переехал кабину Камаза, словно картонную. Об этом сообщает Мотор.

Автомобиль-дозаправщик Камаз вплотную стоял к БелАЗу, водитель которого внезапно тронулся с места. К счастью, водитель Камаза успел выскочить из кабины, ведь ее смяло без надежды на восстановление. Никто не пострадал.

В России БелАЗ переехал Камаз как игрушку
В России БелАЗ переехал Камаз как игрушку
motor

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Одни из самых больших автомобилей в мире БелАЗы работают в карьерах и на обычных дорогах их не встретить. Вес такой машины составляет около 75 тонн, высота 5,34 метра, а в ширину она 6,4 метра. Мощность этого “монстра“ равна 1000 лошадиных сил, в карьере он способен развивать скорость до 60 км/ч.

БелАЗ-75585
БелАЗ-75585
Wikipedia

Ранее сообщалось, об итогах авторынка Европы в марте 2020 года.

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Теги: БелАЗ, КАМАЗ, карьер
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