Авторынок Европы в марте 2020 года: Итоги

Коронавирус снизил продажи автомобилей в Европе до 85%.

Рынок легковых автомобилей ЕС в марте упал на 55,1%. Карантин, который был введен в середине марта, уменьшил продажи автомобилей с 1 264 569 единиц в 2019 году до 567 308 единиц в 2020 году. Об этом сообщает Автопром.

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Наибольшее падение показали рынки тех стран, где самая высокая заболеваемость населения. В Италии продажи автомобилей сократились на 85,4% - до 28 326 единиц (относительно 194 302 единиц в марте 2019 года). Франция и Испания показали падение в размерах 72,2% и 69,3% соответственно. Умеренное сокращение продаж отмечено в Германии, показатель снизился на 37,7% по сравнению с прошлым годом.

По количеству купленных автомобилей в тройке:

Германия – 215 119 единиц

Франция – 62 668 единиц

Испания – 37 644 единицы.

Среди производителей, первенство традиционно принадлежит VW Group. В марте продано 164 653 единицы, что на 46,2 % ниже, чем марте 2019 года.

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Второе место заняли PSA Group с результатом 68 816 автомобилей, что на 68,1% меньше прошлого года.

Замыкает тройку RENAULT Group – 55 663 шт. (падение на 64,7%)

За первый квартал 2020 года падение продаж на ведущих рынках Европы равно 25,6%.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял зеркальную тактику запрета на иностранные перевозки.