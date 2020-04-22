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Пасхальный "евробляхер" обиделся на полицию и поджег автомобиль

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Происшествие случилось 21 апреля во вторник в селе Старое Ровенской области.
Пасхальный "евробляхер" обиделся на полицию и поджег автомобиль
Пасхальный "евробляхер" обиделся на полицию и поджег автомобиль
rv.npu.gov.ua

Днем, 21 апреля, под зданием полиции приехал местный житель села Старое. Владелец “евробляхи“ активно приглашал полицейских праздновать с ним Пасху. Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области.

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После получения отказала водитель уехал, но вернулся через полчаса обратно. Владелец «Opel Frontera» ругался на полицейских и по телефону жаловался, что его “повязали“.

Позднее на помощь пьяному водителю приехали три личности, которые начали нападать на дежурных отделения. Мужчины вошли в здание, облили бензином мебель и служебное авто на улице. Возгорание предупредил полицейский, получив при тушении ожоги ног. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

На нарушителей был заведен протокол по статье 347 часть 2 ККУ за порчу имущества сотрудников правоохранительных органов. Лица, причастные к криминальному правонарушению, объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что в России БелАЗ переехал Камаз как игрушку.

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Теги: Ровно, Область, полиция, поджог
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.04.2020, 11:19
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гость
Терпение у многих закончилось. Чуть - чуть и с вилами и топорами народ хлынет добывать средства к существованию. В Конча-Заспе этих средств хоть отбавляй.
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