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В США Mercedes 1960 года продают за миллион долларов

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Автомобиль прекрасно сохранился, несмотря на 40-летнее хранение в гараже.
В США Mercedes 1960 года продают за миллион долларов
В США Mercedes 1960 года продают за миллион долларов
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Автомобиль Mercedes-Benz 300SL 1960 года выпуска был найден владельцем салона антикварных автомобилей Питером Гудвином в США.

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Ретро авто хранилось более 40 лет в гараже, а до этого проездило всего 14 тыс миль в дороге (22,5 тыс км). Автомобиль сохранил свою оригинальную заводскую крышу, но покрылся огромным слоем пыли.

Внешний вид немного изменили прежние хозяева автомобиля. Изначально серо-синий цвет автомобиля превратили в серый, а салон перетянули черной кожей. Возраст автомобиля и изменения, которые с ним произошли, сформировали стоимость в миллион долларов. Если бы автомобиль был найден в первозданном виде, стоимость его могла бы быть 3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что неприлично роскошный лимузин продают в сети за 2,32 млн долларов.

 

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Теги: Mersedes, антиквариат, США
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