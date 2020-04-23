Ремонт автомобиля является необходимым атрибутом жизни автомобилиста и не зависит от карантина.

Где взять деньги на ремонт автомобиля во время карантина depositphotos

Вне зависимости, имеете ли вы финансовые проблемы во время кризиса или нет, ремонтировать автомобиль приходится и сейчас. Мы предлагаем вам простые, но рабочие советы.

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Как отремонтировать машину во время дефицита личных средств

Если вас уволили, не пренебрегайте помощью государства. Подать заявку в центр занятости сейчас можно онлайн, а оригиналы документов довезти после окончания карантина. Даже минимальная помощь государства станет подмогой в непростые времена.

Если вы не пользуетесь автомобилем каждый день, попробуйте отложить необходимую сумму на ремонт во время карантина.

Проанализируйте на что вы тратите деньги? Может быть покупка очередной игры прошла для вас незамеченной? Эти деньги можно было бы потратить на ремонт автомобиля. О таких вредных привычках, как курение даже говорить не приходится. Бросив курить вы не только убережете свое здоровье, но и сможете освободить кругленькую сумму для ремонта авто.

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Лучше не пользуйтесь кредитами и микрозаймами. Обманчивая эйфория при получении денег быстро уйдет, когда придется оплачивать проценты.

Эти простые советы помогут найти источники для ремонта автомобиля.

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