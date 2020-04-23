Где взять деньги на ремонт автомобиля во время карантина
Ремонт автомобиля является необходимым атрибутом жизни автомобилиста и не зависит от карантина.
Вне зависимости, имеете ли вы финансовые проблемы во время кризиса или нет, ремонтировать автомобиль приходится и сейчас. Мы предлагаем вам простые, но рабочие советы.
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Как отремонтировать машину во время дефицита личных средств
- Если вас уволили, не пренебрегайте помощью государства. Подать заявку в центр занятости сейчас можно онлайн, а оригиналы документов довезти после окончания карантина. Даже минимальная помощь государства станет подмогой в непростые времена.
- Если вы не пользуетесь автомобилем каждый день, попробуйте отложить необходимую сумму на ремонт во время карантина.
- Проанализируйте на что вы тратите деньги? Может быть покупка очередной игры прошла для вас незамеченной? Эти деньги можно было бы потратить на ремонт автомобиля. О таких вредных привычках, как курение даже говорить не приходится. Бросив курить вы не только убережете свое здоровье, но и сможете освободить кругленькую сумму для ремонта авто.
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- Лучше не пользуйтесь кредитами и микрозаймами. Обманчивая эйфория при получении денег быстро уйдет, когда придется оплачивать проценты.
Эти простые советы помогут найти источники для ремонта автомобиля.
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