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Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая

Комментариев: 2
Коммунальное предприятие "Киевавтодор" продолжает ремонт дороги на участке путепровода (перекресток с проспектом Сталинграда).
Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая
Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая
depositphotos

Движения на проспекте С. Бандеры в Киеве ограничили сегодня, 24 апреля, в полночь. Обещают восстановить его до 31 мая 2020 года. Об этом сообщает КП “Киевавтодор“.

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В данный момент досрочно завершено обновление участка между улицами Иорданская и путепроводом на улице Богатырская. Сейчас продолжается ремонт на участке путепровода на пересечение с проспектом Г. Сталинграда.

На проспекте С. Бандеры работают две полосы движения – по одной в каждую сторону.

Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая
Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая
kievavtodor

Ранее сообщалось, что пробок в Киеве станет больше: Крещатик на выходные перекроют.

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Теги: ремонт, проспект Бандеры, Киев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.04.2020, 16:13
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Да здравствует Укр-кук-лук-склан.
гость  (аноним)  24.04.2020, 15:35
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы!!!
Уполномоченная по правам быдла на кацапстане М0скалькова просит Украину пропустить гуманитарку м0ск0витским попам в Киево-Печерскую лавру.
Вопрос: почему м0ск0витские попы еще на территории Украины и лавры в частности?
Гнать в шею или расстрелять нах!!!
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