Коммунальное предприятие "Киевавтодор" продолжает ремонт дороги на участке путепровода (перекресток с проспектом Сталинграда).

Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая depositphotos

Движения на проспекте С. Бандеры в Киеве ограничили сегодня, 24 апреля, в полночь. Обещают восстановить его до 31 мая 2020 года. Об этом сообщает КП “Киевавтодор“.

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В данный момент досрочно завершено обновление участка между улицами Иорданская и путепроводом на улице Богатырская. Сейчас продолжается ремонт на участке путепровода на пересечение с проспектом Г. Сталинграда.

На проспекте С. Бандеры работают две полосы движения – по одной в каждую сторону.

Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая kievavtodor

Ранее сообщалось, что пробок в Киеве станет больше: Крещатик на выходные перекроют.

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