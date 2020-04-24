Движение по проспекту Бандеры в Киеве ограничили до 31 мая
Коммунальное предприятие "Киевавтодор" продолжает ремонт дороги на участке путепровода (перекресток с проспектом Сталинграда).
Движения на проспекте С. Бандеры в Киеве ограничили сегодня, 24 апреля, в полночь. Обещают восстановить его до 31 мая 2020 года. Об этом сообщает КП “Киевавтодор“.
Читай также: Мост Патона в Киеве опять закроют для проезда автомобилей
В данный момент досрочно завершено обновление участка между улицами Иорданская и путепроводом на улице Богатырская. Сейчас продолжается ремонт на участке путепровода на пересечение с проспектом Г. Сталинграда.
На проспекте С. Бандеры работают две полосы движения – по одной в каждую сторону.
Ранее сообщалось, что пробок в Киеве станет больше: Крещатик на выходные перекроют.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил
Уполномоченная по правам быдла на кацапстане М0скалькова просит Украину пропустить гуманитарку м0ск0витским попам в Киево-Печерскую лавру.
Вопрос: почему м0ск0витские попы еще на территории Украины и лавры в частности?
Гнать в шею или расстрелять нах!!!