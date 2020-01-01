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Мост Патона в Киеве опять закроют для проезда автомобилей

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Ремонтные работы будут проводиться с вечера 10 апреля. Частично движение обещают восстановить с 13 апреля.
Мост Патона в Киеве опять закроют для проезда автомобилей
Мост Патона в Киеве опять закроют для проезда автомобилей
depositphotos.com

Вечером 10 апреля в 22:00 часа мост Патона закроют для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на странице “Киевавтодор“ в Facebook.

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По сообщению ремонтников, мост пребывает в неудовлетворительном состоянии. Для удобства горожан ремонт планируют начать к выходным. Будут ограничены две крайние полосы движения. К 13 апреля планируется организовать временную схему движения через мост.

Мост Патона в Киеве опять закроют для проезда автомобилей
Мост Патона в Киеве опять закроют для проезда автомобилей
kievavtodor

Ранее сообщалось, что запуск камер видеофиксации нарушений ПДД могут отложить из-за карантина.

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Теги: Мост Патона, Киев, ремонт
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