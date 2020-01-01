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Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД

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Рассмотренный проект закона был одобрен большинством депутатов.
Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД
Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД
depositphotos

Сегодня, 24 апреля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла законопроект № 2809 об отмене штрафных баллов за нарушение безопасности дорожного движения. Об этом сообщается на портале ВРУ.

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Закон готовится к подписи. Теперь автомобилист, который нарушил правила дорожного движения,  не сможет использовать штрафные баллы. Водитель будет обязан оплатить штраф деньгами.

Ранее действовала система начисления штрафных баллов для всех с начала года или с момента получения прав. Количества баллов (150) хватало для компенсации трех нарушений.

Ранее сообщалось, что Рада может отменить штрафные баллы за нарушение ПДД.

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Теги: штраф, ПДД, закон, отмена
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