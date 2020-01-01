Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД
Сегодня, 24 апреля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла законопроект № 2809 об отмене штрафных баллов за нарушение безопасности дорожного движения. Об этом сообщается на портале ВРУ.
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Закон готовится к подписи. Теперь автомобилист, который нарушил правила дорожного движения, не сможет использовать штрафные баллы. Водитель будет обязан оплатить штраф деньгами.
Ранее действовала система начисления штрафных баллов для всех с начала года или с момента получения прав. Количества баллов (150) хватало для компенсации трех нарушений.
Ранее сообщалось, что Рада может отменить штрафные баллы за нарушение ПДД.
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