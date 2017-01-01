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В Киеве снова под запретом парковка на 19 улицах - список

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На 19 улицах в Киеве на время праздников разрешили парковаться с нарушением.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
avtourist.express.com

На 19 улицах в Киеве на время праздников разрешили парковаться с нарушением. Со среды, 8 января, на этих улицах возобновляется действие знаков “Стоянка запрещена“.

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“С сегодняшнего дня в центре Киева действует обычная схема парковки. Мы восстанавливаем действие 104 дорожных знаков “Стоянка запрещена“, - говорится на официальной странице “Центра организации дорожного движения“.

Речь о следующих улицах:

  • улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)
  • улица Михайловская
  • улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)
  • улица Стрелецкая
  • улица Золотоворотская
  • переулок Рыльский
  • переулок Георгиевский
  • улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)

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  • улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской)
  • улица Прорезная
  • улица Бориса Гринченко
  • переулок Тараса Шевченко
  • улица Софиевская
  • улица Аллы Тарасовой
  • переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)
  • улица Малая Житомирская
  • улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)
  • улица Костельная
  • улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу важный закон об электрокарах - подробности.

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Теги: штрафы, парковка, закон
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