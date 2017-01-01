В Киеве снова под запретом парковка на 19 улицах - список

На 19 улицах в Киеве на время праздников разрешили парковаться с нарушением.

На 19 улицах в Киеве на время праздников разрешили парковаться с нарушением. Со среды, 8 января, на этих улицах возобновляется действие знаков “Стоянка запрещена“.

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“С сегодняшнего дня в центре Киева действует обычная схема парковки. Мы восстанавливаем действие 104 дорожных знаков “Стоянка запрещена“, - говорится на официальной странице “Центра организации дорожного движения“.

Речь о следующих улицах:

улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)

улица Михайловская

улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)

улица Стрелецкая

улица Золотоворотская

переулок Рыльский

переулок Георгиевский

улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)

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улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской)

улица Прорезная

улица Бориса Гринченко

переулок Тараса Шевченко

улица Софиевская

улица Аллы Тарасовой

переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)

улица Малая Житомирская

улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)

улица Костельная

улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу важный закон об электрокарах - подробности.