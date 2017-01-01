В Киеве снова под запретом парковка на 19 улицах - список
На 19 улицах в Киеве на время праздников разрешили парковаться с нарушением.
На 19 улицах в Киеве на время праздников разрешили парковаться с нарушением. Со среды, 8 января, на этих улицах возобновляется действие знаков “Стоянка запрещена“.
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“С сегодняшнего дня в центре Киева действует обычная схема парковки. Мы восстанавливаем действие 104 дорожных знаков “Стоянка запрещена“, - говорится на официальной странице “Центра организации дорожного движения“.
Речь о следующих улицах:
- улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)
- улица Михайловская
- улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)
- улица Стрелецкая
- улица Золотоворотская
- переулок Рыльский
- переулок Георгиевский
- улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)
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- улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской)
- улица Прорезная
- улица Бориса Гринченко
- переулок Тараса Шевченко
- улица Софиевская
- улица Аллы Тарасовой
- переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)
- улица Малая Житомирская
- улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)
- улица Костельная
- улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).
Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу важный закон об электрокарах - подробности.
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