Раритетный Maybach 1932 года нашли под Киевом

Автомобиль или его копия были найдены в Вышгородском лесу.

В Вышгородской лесополосе Киевской области был найден ретро автомобиль, на котором возможно ездил сам Гитлер. Об этом сообщает TopGir.

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Марка авто напоминает Maybach Zeppelin Spohn Stromlini 1932 года. Он был создан для Берлинского автосалона 1932 года как шоу-кар. Вероятнее всего, автомобиль является прототипом ретро оригинала прошлого века.

По неподтвержденной информации, автомобиль был создан в количестве одной или двух штук. Его серийный выпуск “забраковал“ сам Гитлер, которому один экземпляр был предложен для использования.

Ранее сообщалось, что раритетный трактор за 10 тыс $ выставили на продажу в Украине.

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