Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД перенесен до конца карантина

В МВД приняли решение о переносе запуска системы видеофиксации нарушений ПДД до конца жесткого карантина.

Запуск камер видеофиксации нарушений дорожного движения переносится на период окончания жесткого карантина. Об этом сообщали в МВД в среду, 29 апреля.

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Система фото и видеофиксации была презентована 12 марта 2020 года, тогда запустили работу 50 камер по всей стране в тестовом режиме. Планировалось, что полноценная работа системы будет запущена 1 мая. Однако из-за карантина, введённого по причине коронавирусной инфекции, запуск был отложен.

Ранее сообщалось, что украинские водители смогут проверить штрафы в мобильном телефоне.