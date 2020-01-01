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Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД перенесен до конца карантина

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В МВД приняли решение о переносе запуска системы видеофиксации нарушений ПДД до конца жесткого карантина.
Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД перенесен до конца карантина
Запуск камер видеофиксации нарушений ПДД перенесен до конца карантина
mvs.gov.ua

Запуск камер видеофиксации нарушений дорожного движения переносится на период окончания жесткого карантина. Об этом сообщали в МВД в среду, 29 апреля.

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Система фото и видеофиксации была презентована 12 марта 2020 года, тогда запустили работу 50 камер по всей стране в тестовом режиме. Планировалось, что полноценная работа системы будет запущена 1 мая. Однако из-за карантина, введённого по причине коронавирусной инфекции, запуск был отложен.

Ранее сообщалось, что украинские водители смогут проверить штрафы в мобильном телефоне.

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Теги: видеофиксация, ПДД, МВД, перенос
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