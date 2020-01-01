Отображение полос движения стало доступным в мобильном навигаторе

В помощь водителю добавлена функция указания разделительных полос движения.

Навигатор для телефонов Waze анонсировал функцию отображения полос. Пока функция доступна в версии бета-тестирования. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

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Опция станет полезной в дороге. Не всегда навигационные системы отображают разделение на полосы заранее.

“Опция в данный момент тестируется разработчиками. Она станет доступна всем пользователям приложения после обновления“ – сообщается в источнике.

Ранее сообщалось как водителю сделать свою жизнь проще: Приложения и устройства.

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