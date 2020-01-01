Восстановит ли работу Запорожский автозавод - СМИ

Переговоры с французским концерном Renault не закончены, а приостановлены из-за карантина сообщают СМИ.

Ситуация на заводе в данный момент не оглашается. Неизвестен объем производства и работает ли он. Известно, что Запорожский автозавод находился в переговорном процессе с концерном Renault. И в конце 2019 года была начата процедура аудита предприятия. Об этом сообщает Авто24.

Также сообщалось, что в тестовом режиме на мощностях ЗАЗ были выпущены автомобили Lada, в последствии отправленные на реализацию в дилерские салоны.

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“Завод будет использовать все ресурсы, которые есть в наличии, чтобы возобновить профильную деятельность предприятия, создав новые рабочие места в регионе“ – ответили на заводе источнику.

Пресс-служба завода сообщает, что переговоры с французским концерном приостановлены по причине карантина. Судя по всему, следует ожидать возобновления переговоров после окончания карантина – пишет источник.

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