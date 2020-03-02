Вам шашечки или ехать: Укртрансбезопасность возьмется за таксистов

Оказывается, в нашей стране выгодно быть нелегальным перевозчиком.

По оценкам специалистов только 12% такси работают в правовом поле Скриншот youtube

В Укртрансбезопасности решили разобраться с перевозчиками, которые оказывают услуги вне рамок правового поля, сообщает Авто24.

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Оказывается, в нашей стране выгодно быть нелегальным перевозчиком. Потому что структура Укртрансбезопасность может административно наказывать только лицензированных перевозчиков.

Злоупотребления украинских таксистов в виде неуплаты налогов, ухода от государственного контроля и т.д. привели к знаменитой философии “Вам шашечки или ехать“.

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Теперь чиновники хотят вернуть перевозки пассажиров с оплатой по счетчику в правовое поле. Со слов председателя Укртрансбезопасности Александра Погорелого планируется широкое обсуждение этой проблемы с экспертами, участниками рынка, чтобы верно оценить объем проблемы и найти качественное ее решение.

Ранее сообщалось, что сервис такси в Киеве цинично обходит требование переводить детей в автокресле.