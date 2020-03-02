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Вам шашечки или ехать: Укртрансбезопасность возьмется за таксистов

Комментариев: 2
Оказывается, в нашей стране выгодно быть нелегальным перевозчиком.
По оценкам специалистов только 12% такси работают в правовом поле
По оценкам специалистов только 12% такси работают в правовом поле
Скриншот youtube

В Укртрансбезопасности решили разобраться с перевозчиками, которые оказывают услуги вне рамок правового поля, сообщает Авто24.

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Оказывается, в нашей стране выгодно быть нелегальным перевозчиком. Потому что структура Укртрансбезопасность может административно наказывать только лицензированных перевозчиков.

Злоупотребления украинских таксистов в виде неуплаты налогов, ухода от государственного контроля и т.д. привели к знаменитой философии “Вам шашечки или ехать“. 

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Теперь чиновники хотят вернуть перевозки пассажиров с оплатой по счетчику в правовое поле. Со слов председателя Укртрансбезопасности Александра Погорелого планируется широкое обсуждение этой проблемы с экспертами, участниками рынка, чтобы верно оценить объем проблемы и найти качественное ее решение.

Ранее сообщалось, что сервис такси в Киеве цинично обходит требование переводить детей в автокресле.

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Теги: такси, Укртрансбезопасность, лицензированные перевозки пассажиров
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.03.2020, 15:46
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гость
Ваши пробки не просто так придумали. Для уничтожения хохлов за из же деньги. Стоишь, бензин горит, на заправку готовь деньги. Круто? 1 авто в часовой пробке потребляет от 700 грамм, до 2-3 литров. Умножим 1000 авто на 1,5 л. по 29 грн. За час 43500 грн. приходит на заправку за час простоя в пробке.
гость  (аноним)  02.03.2020, 15:41
Оценка:  0
гость
В нашей стране выгодно только ж...и...д...а...м, все остальные лохи работают для их благоденствия.
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