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Стало известно, когда в Украине заработают маршрутки и метро

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Карантин продлен до 22 мая, но с 11 начнут действовать послабления в некоторых сферах.
Стало известно, когда в Украине заработают метро и маршрутки
Стало известно, когда в Украине заработают метро и маршрутки
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Метро откроют не ранее четвертого этапа послабления карантинных ограничений, в работе наземного транспорта пока ничего не изменится. На усмотрение местной власти, может быть увеличено количество подвижного состава на маршруте или сокращено время ожидания на остановке. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Украинскому радио.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина переживает в данный момент пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. На протяжении 18 дней показатели зараженности стабильно колеблются в пределах 300-550 случаев за сутки. Стабильность ситуации позволила говорить о послаблении карантина с 11 мая, однако продление карантина остается актуальным. По словам премьер-министра, даже 22 мая не является конечной датой, ведь ВОЗ продлила сроки карантина еще на два месяца.

Про метро

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О возобновлении работы метро Денис Шмыгаль сказал, что открытие его произойдет на 4 и 5 (завершающих) этапах ослабления карантинных ограничений. Поскольку метро перевозит до двух миллионов пассажиров в сутки (Киеве Харькове, Днепре) оно по-прежнему остается одним из опасных мест для заражения коронавирусом. Поэтому открытие подземки начнется на предпоследнем этапе ослабления. Перевозить планируют сначала ограниченные группы пассажиров. Когда заболеваемость станет низкой, начнет действовать пятый этап послабления и завершения карантина.

Про маршрутки

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По словам премьер-министра, правительство не видит возможности открытия межгородского транспорта. Городской транспорт продолжит работу в нынешнем режиме. Местная власть будет принимать решение об увеличении количества транспорта, изменении графика работы.

Ранее сообщалось, что депутат Ляшко не позволит возобновить работу общественного транспорта. 

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Теги: Премьер, метро, общественный транспорт, карантин в киеве
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Комментариев (3)
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ANDREICH    05.05.2020, 12:25
Оценка:  0
ANDREICH
нахер то метро всране й без нього гарно живь йом
zadneprohodchik    05.05.2020, 12:03
Оценка:  +2
zadneprohodchik
Маршрутки вообще не запускайте накуй эти вонючки, сделайте норм транспорт как. Норм странах,
myerdfew    05.05.2020, 11:56
Оценка:  -2
myerdfew
Метро откроют в лучшем случае осенью.Послабление карантина-палка о двух концах.В разгар эпидемии никаких послаблений быть не должно.Решили рискнуть.Через пару недель узнаем чем этот риск обернётся...
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