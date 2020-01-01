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В Украине снова снижаются цены на бензин

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Дискаунтеры на топливном рынке Украины продолжают снижать стоимость бензина и дизельного топлива.
В Украине снова снижаются цены на бензин
В Украине снова снижаются цены на бензин
depositphotos

Падение стоимости топлива в период с 30 апреля по 4 мая составило 10-70 копеек за литр. Исследование проводилось среди розничных операторов AMIC, “Автотранс“, Sun Oil, Motto и Chipo. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на “Консалтинговую группу А-95“.

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Период с 1 по 30 апреля показал снижение на 2,65 грн/л в среднем. Значительное влияние на падение цен топлива оказал нелегальный сектор топливного рынка, сообщает источник.

Исследуемый период (30.04-4.05) в сети Sun Oil показал снижение стоимости А-92 на 11 копеек (до 19,1 грн/л), цена А-95 стала 20,1 грн/л, а дизеля  - 18,99 грн/л. Сеть AMIC снизила стоимость всего топлива на 50 копеек.

В сетях АЗС Motto и Chipo розничные цены упали на 20-70 копеек за литр.

В праздничные дни также наблюдалось снижение цен в региональных сетях “Автотранс“, “Рур груп“, Sky  и других.

В Украине снова снижаются цены на бензин
В Украине снова снижаются цены на бензин
enkorr

Ранее мы сообщали, что стоимость бензина по 12 грн/л, а газа по 4 грн/л может стать реальность летом. 

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Теги: топливо, АЗС, цена, снижение
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