Цены на бензин будут падать вопреки скепсису: Эксперт

Падение стоимости топлива будет продолжаться вопреки скептическим замечаниям.

Глава Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн спрогнозировал снижение цен на топливо в Украине. По его мнению, бензин может стоить до 16 грн/л, а дизель до 14 грн/л. Возможной картиной событий эксперт поделился в Facebook.

В среду, 22 апреля, бензин упал за сутки в цене на -30%.

Например, бензин 95 в Северо-Западной Европе теперь стоит 119 баксов/т, а дизель – 159. Знаете, сколько это в гривнах? Две с половиной гривни за бензин и 3,5 грн/л на дизтопливо!!! Напомните, сколько стоит литр воды в супермаркете? 5, 10 грн?“ – написал он.

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В Украине акцизный сбор на бензин равен 6,3 грн/л, что в два раза выше реальной стоимости топлива в данный момент. Акциз на дизельное топливо равен 4,1 грн/л. Сюда следует добавить НДС, который равен 1,7 грн/л и 1,5 грн/л соответственно.

Сергей Куюн считает, что при сложившейся ситуации стоимость топлива может упасть до 16 грн/л бензина марки А 95 и 14 грн/л дизеля.

Вопреки скепсису, цены идут вниз. Фиксируем снижение ежедневно в разных сетях. Вот и сегодня некоторые станции сбросили до 1,5 грн/л. Минималка по ДТ уже ниже 18 грн/л, по бензину А-92 – ниже 19 грн/л, по «пятому» – ниже 19,50 грн/л.“ – добавил он.

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Падение цен на топливо наблюдается и в Европе. На бензин цена упала аналогично украинской – 28%, а на дизельное топливо -28% (в Украине снижение на данный момент -26%).

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Эксперт считает, что такая ситуация на рынке не должна называться кризисной. Ведь любой бизнес терпит периоды упадка. И только нефтяная сфера на протяжении 20 лет была в максимальном “плюсе“.

Ранее сообщалось, что Укртранснафта закупает дешевую нефть в резерв.