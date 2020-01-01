"Укрзализныця" закупила топливо по 10,6 грн/л: Итоги торгов
Во вторник, 5 мая, Центр обеспечения производства “Укрзализныци“ подвел итоги двух тендеров на поставку дизельного топлива. Примечательно, что победители тендеров предложили итоговые цены на топливо в 10,9 грн/л (первый тендер победитель “ Альянс Энерго Трейд“) и 10,6 грн/л (второй победитель “Торум“). Об этом сообщает enkor.
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Каждый из тендеров был разыгран в условиях рамочных контрактов по 2 тыс тонн топлива каждый. По данным "Консалтинговой группы А-95", цены победителей ниже среднерыночных на оптовом рынке, на котором ДТ продают по 14 470 грн/т.
Положительную динамику в работе “Укрзализныци“ отметил и глава “Консалтинговой группы А-95“ Сергей Куюн.
Во-первых, можно говорить о полной победе над былой схемой снабжения “железки“ лишь избранными с наценкой 100 баксов на тонне. На этот год у перевозчика есть 12 сертифицированных поставщиков. И это не предел.
Во-вторых, цена. Результат конкуренции налицо - дизтопливо меньше 11 грн/л.“ – отметил Сергей Куюн в Facebook.
С 2020 года “Укрзализныця“ ввела процедуру заключения рамочных контрактов. Она представляет собой участие трейдеров в торгах на поставку топлива для подвижного состава. В рамках 2020 года контрактом предусмотрена закупка в 200 тыс тонн.
Ранее мы сообщали, что снижение стоимости бензина до 12 грн и газа до 4,5 грн/л может стать рельностью летом.
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