"Снова в бой": В Днепре возобновит работу городской транспорт
В Днепре восстановят работу всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов. Об этом сообщает портал Днепровского городского совета.
Читай также: Сколько времени киевляне потеряли в пробках на майские: Исследование
Обязательным условием для пассажиров станут специальный билет, документы, удостоверяющие личность и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, антисептики), сообщили в городском совете Днепра.
Перевозку будут осуществлять с условием соблюдения количества пассажиров в транспортном средстве. Также, в городе открыли несколько дополнительных пунктов выдачи специальных билетов для возможности ездить в общественном транспорте.
Ранее мы сообщали, что метро в Украине запустят не ранее четвертого этапа смягчительных мер карантина.
Полная версия правил