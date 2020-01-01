С 11 мая вступает в действие ослабление карантинных ограничений в Украине. Днепр запускает работу общественного транспорта.

"Снова в бой": В Днепре возобновит работу городской транспорт facebook/dneprorada

В Днепре восстановят работу всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов. Об этом сообщает портал Днепровского городского совета.

"Снова в бой": В Днепре возобновит работу городской транспорт

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Обязательным условием для пассажиров станут специальный билет, документы, удостоверяющие личность и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, антисептики), сообщили в городском совете Днепра.

"Снова в бой": В Днепре возобновит работу городской транспорт

Перевозку будут осуществлять с условием соблюдения количества пассажиров в транспортном средстве. Также, в городе открыли несколько дополнительных пунктов выдачи специальных билетов для возможности ездить в общественном транспорте.

"Снова в бой": В Днепре возобновит работу городской транспорт

Ранее мы сообщали, что метро в Украине запустят не ранее четвертого этапа смягчительных мер карантина.