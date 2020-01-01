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На Сумщине будут судить мошенника, который обманывал покупателей авто

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В Сумской области будут судить мошенника, который продавал несуществующие автомобили.
На Сумщине будут судить мошенника, который обманывал покупателей авто
На Сумщине будут судить мошенника, который обманывал покупателей авто
npu.gov.ua

Злоумышленник из Сумской области публиковал объявления о продаже автомобилей на профильных сайтах, указывая низкую стоимость авто. После получения задатка, вор исчезал вместе с присвоенными деньгами. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Сотрудниками подразделения киберполиции Сумской области было зафиксировано, что деньги обманутых украинцев хранились на трех картах нарушителя. Мужчину задержали в момент снятия наличных денег у банкомата. После проведения обысков, вору огласили подозрение по статье 190, ч 2 “Мошенничество“ ККУ. Обманщику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что составлен ТОП-5 трасс, на которых случается больше всего происшествий. 

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Теги: мошенник, обман, покупка, авто
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