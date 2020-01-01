В Сумской области будут судить мошенника, который продавал несуществующие автомобили.

На Сумщине будут судить мошенника, который обманывал покупателей авто npu.gov.ua

Злоумышленник из Сумской области публиковал объявления о продаже автомобилей на профильных сайтах, указывая низкую стоимость авто. После получения задатка, вор исчезал вместе с присвоенными деньгами. Об этом сообщает Национальная полиция.

Читай также: Как вернуть эвакуированное в Киеве авто онлайн: Инструкция

Сотрудниками подразделения киберполиции Сумской области было зафиксировано, что деньги обманутых украинцев хранились на трех картах нарушителя. Мужчину задержали в момент снятия наличных денег у банкомата. После проведения обысков, вору огласили подозрение по статье 190, ч 2 “Мошенничество“ ККУ. Обманщику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что составлен ТОП-5 трасс, на которых случается больше всего происшествий.