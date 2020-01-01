Запуск камер видеофиксации и оплата штрафов до сих пор актуальны. Напомним важные моменты по этой теме.

Штраф о нарушении ПДД "прилетит" на почту после окончания карантина depositphotos

Старт работы камер видеофиксации нарушения ПДД перенесли на конец карантина, уведомления о нарушениях будут приходить на почту также после 22 мая. Об этом сообщает портал Украинские новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мы решили напомнить о системе начисления штрафов, разрешенной скорости и получении уведомлений о нарушении ПДД.

Размер штрафа и система оплаты:

За превышение скорости более, чем на 20 км/ч нарушитель заплатит 255 грн.

Если превышение выше 50 км/ч – 510 грн.

Оплата штрафа в течение 10 дней после получения уведомления равна 50%, т.е. 122,5 и 255 грн соответственно. Крайний срок оплаты штрафа – 30 дней с момента вступления в силу постановления.

Если зафиксированная скорость на 23 км больше разрешенной, то это будет считаться нарушением (20 км - превышение скорости, 3 км погрешность в работе камеры).

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С какой скоростью разрешено ездить?

В населенном пункте разрешено движение со скоростью 50 км/ч.

За пределами города – не выше 90 км/ч.

На трассах с разделительной полосой скорость допустима не выше 110 км/ч, а на автомагистралях – не выше 130 км/ч.

В Киеве допустимая скорость 50 км/ч, на некоторых участках (проспект Бандеры) до 80 км/ч.

Количество камер видеофиксации:

В данный момент в Киеве в тестовом режиме работает 20 камер, еще 30 на трассах стратегической важности. До конца года в планах государства установка еще 220 камер по всей стране.

Уведомления о нарушении ПДД водитель будет получать на почту, в личный кабинет водителя после окончания карантина.

Ранее мы сообщали, что письма со штрафами могут начать приходить уже в мае.