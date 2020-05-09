Военная техника, созданная в независимой Украине
Может показаться, что с развалом СССР развалился и сектор боевого вооружения, но это не так. За период почти 30 летней независимости разработки боевой техники продолжились, а лучшие из них воплотились в серийное производство. Да и шесть лет войны на Востоке Украины стали стимулом для активизации производства.
Какие предприятия занимаются выпуском военной техники в Украине?
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- Самый большой сегмент рынка занимает объединение предприятий Укроборонпром. Концерн образован в 2010 году, он объединяет все существующие в стране заводы по выпуску боевой техники. Концерн является государственным и имеет стратегическое значение для Украины.
- Не сдает своих позиций в оборонном секторе и Кременчугский автомобильный завод “АвтоКраз“.
- Большинство выпускаемой техники государства производится на основе разработок Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ им. Морозова).
- Частная компания “Практика“.
Боевая техника Украины: Что производят сейчас?
- 1. Танк “Оплот“
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Боевая гусеничная машина с высокой огненной мощью, производство которой началось в 2009 году заводом имени Малышева (Харьков). Танк разработан ХКБМ им. Морозова на базе советского основного танка Т-80УД. Предназначен для поражения наземных, низколетящих боевых целей противника. Работает в температурных условиях -40 - +55 градусов Цельсия.
“Оплот“ напоминает Т-64 советского производства боевой пушкой и элементами динамической защиты. Однако имеет недостаток - на выпуск одного “Оплота“ требуется 9 месяцев. “Оплот“ перспективен для экспорта. Сегодня основным покупателем “Оплота“ является Таиланд.
- 2. Бронетранспортер БТР - 4Е “Буцефал“
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Бронированная четырехосная плавающая боевая машина лежит в основе целого семейства боевой техники. Используется для перевозки командного состава, а также в качестве мобильного штаба, медицинского мобильного и ремонтно-эвакуационного пунктов.
Является полностью украинским продуктом, разработан ХКБМ им. Морозова. Выпуск стартовал в 2008, боевое крещение в АТО под Славянском прошел в 2014 году. Налажен серийный выпуск машины, на сегодня выпущено около 130 единиц техники. “Буцефал“ поставляется в Ирак.
- 3. “KrAZ Hurricane“
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Разработка компании “АвтоКрАЗ“ совместно с компанией Streit Group (Канада). Машина представляет собой многоцелевое бронированное транспортное средство с V-образным днищем на базе КрАЗ-7634НЕ.
“Ураган“ был представлен на выставке военной техники в 2015 году. Об объемах производства компания умалчивает.
- 4. “KRAZ Cougar“
Бронеавтомобиль для перевозки личного состава. Выпускается “АвтоКрАЗ“ по лицензии компании Streit Group. С 2014 года используется для нужд Национальной гвардии Украины, принимал участие в АТО. В конце 2014 года стало известно, что автомобили KRAZ Cougar используются миссией ОБСЕ. Машина выпускается с бензиновым и дизельным мотором.
- 5. Беспилотный БТР “Фантом“
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Многоцелевой ударно-транспортный аппарат, который не требует пилота. Используется для разведки, огневой поддержки, эвакуации, доставки и ремонтных работ.
Создан в 2016 году государственным предприятием “СпецТехноЭкспорт“, которое входит в концерн “Укроборонпром“.
Машина управляется дистанционно на расстоянии, имеет запас хода до 20 км. Фантом оснащен гибридным двигателем. Модель уже усовершенствовали во втором поколении. Изменения позволили увеличить вес монтируемых силовых установок.
- 6. “Дозор-Б“
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Разработка КП ХКБМ им. А. А. Морозова, впервые представлена на выставке военной техники в 2004. Этот легкий бронеавтомобиль украинского производства может использоваться как вооруженными силами, так и полицией. Машина предназначена для защиты экипажа и десанта от стрелкового оружия, шрапнели и мин, а именно от 7,62 мм бронебойных пуль на расстоянии 30 метров и от шрапнели 150 мм осколочно-фугасных снарядов на расстоянии 50 метров.
Сразу после презентации “Дозора“ лицензию на производство купила польская компания “Mista“, однако выпуск первой машины осуществлен лишь спустя 9 лет – в 2013 году. Техника используется в Украине, на экспорт поставлялась в Сенегал.
- 7. “Козак – 2“
Многоцелевой бронеавтомобиль с повышенным уровнем защиты от мин. Производится частной компанией “Практика“ при содействии МВД. Выпуск налажен с 2015 года.
По данным компании, выпущено больше сотни единиц такой техники, которая уже используется Вооруженными силами Украины.
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ДОЖИЛИ!
ОКУРОК, ВНИМАНИЕ, ПОЗДРАВИЛ НАС, БАНДЕРО-ФАШИСТОВ, С ПРАЗДНИКОМ!
МЫ, В ОТВЕТ, ПОСЫЛАЕМ ЕГО И КАЦАПСТАН НАКУЙ! И ЖЕЛАЕМ ВСЕМ НА КАЦАПСТАНЕ СДОХНУТЬ, НАПРИМЕР, ОТ ВИРУСА
По отзывам китайцев, Т-50 - полное говно. А китайцы знают толк в авиации
Тот, который под Кубинкой, из фанеры?
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Кацапский выблядок, если ты в натуре крымчанин, беги запасай жижу из ближайшей лужи, это у вас будет ЖОПА
А ПАРНЕЙ ИЗ ВЕРМАХТА, С КОТОРЫМИ ВЫ ПАРАДЫ В БРЕСТЕ УСТРАИВАЛИ?
Хоть ты пусти его в Европу
Где надо действовать умом ,
Он напрягает только жопу.
Ну да, вы, московиты украли автомат у Шмайссера. Вся ракетная, ядерная составляющая - Германия и США.
У вас платформы тягачей - Беларусь. Вы не в состоянии достроить фрегаты, движки делала Украина, для вертолетов тоже
ДЫК, ИДИ НАКУЙ, КАЦАП СРАНЫЙ! ТЕБЯ, ПАДЛО, ТУТ НИКТО НЕ ДЕРЖИТ