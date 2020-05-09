Военная техника, созданная в независимой Украине

День Победы, отмечаемый сегодня, побудил нас вспомнить о военных мощностях независимой Украины.

Может показаться, что с развалом СССР развалился и сектор боевого вооружения, но это не так. За период почти 30 летней независимости разработки боевой техники продолжились, а лучшие из них воплотились в серийное производство. Да и шесть лет войны на Востоке Украины стали стимулом для активизации производства.

Какие предприятия занимаются выпуском военной техники в Украине?

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Самый большой сегмент рынка занимает объединение предприятий Укроборонпром . Концерн образован в 2010 году, он объединяет все существующие в стране заводы по выпуску боевой техники. Концерн является государственным и имеет стратегическое значение для Украины.

. Концерн образован в 2010 году, он объединяет все существующие в стране заводы по выпуску боевой техники. Концерн является государственным и имеет стратегическое значение для Украины. Не сдает своих позиций в оборонном секторе и Кременчугский автомобильный завод “АвтоКраз“ .

. Большинство выпускаемой техники государства производится на основе разработок Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ им. Морозова).

Частная компания “Практика“.

Боевая техника Украины: Что производят сейчас?

1. Танк “Оплот“

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Боевая гусеничная машина с высокой огненной мощью, производство которой началось в 2009 году заводом имени Малышева (Харьков). Танк разработан ХКБМ им. Морозова на базе советского основного танка Т-80УД. Предназначен для поражения наземных, низколетящих боевых целей противника. Работает в температурных условиях -40 - +55 градусов Цельсия.

“Оплот“ напоминает Т-64 советского производства боевой пушкой и элементами динамической защиты. Однако имеет недостаток - на выпуск одного “Оплота“ требуется 9 месяцев. “Оплот“ перспективен для экспорта. Сегодня основным покупателем “Оплота“ является Таиланд.

2. Бронетранспортер БТР - 4Е “Буцефал“

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Бронированная четырехосная плавающая боевая машина лежит в основе целого семейства боевой техники. Используется для перевозки командного состава, а также в качестве мобильного штаба, медицинского мобильного и ремонтно-эвакуационного пунктов.

Является полностью украинским продуктом, разработан ХКБМ им. Морозова. Выпуск стартовал в 2008, боевое крещение в АТО под Славянском прошел в 2014 году. Налажен серийный выпуск машины, на сегодня выпущено около 130 единиц техники. “Буцефал“ поставляется в Ирак.

3. “KrAZ Hurricane“

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Разработка компании “АвтоКрАЗ“ совместно с компанией Streit Group (Канада). Машина представляет собой многоцелевое бронированное транспортное средство с V-образным днищем на базе КрАЗ-7634НЕ.

“Ураган“ был представлен на выставке военной техники в 2015 году. Об объемах производства компания умалчивает.

4. “KRAZ Cougar“

Бронеавтомобиль для перевозки личного состава. Выпускается “АвтоКрАЗ“ по лицензии компании Streit Group. С 2014 года используется для нужд Национальной гвардии Украины, принимал участие в АТО. В конце 2014 года стало известно, что автомобили KRAZ Cougar используются миссией ОБСЕ. Машина выпускается с бензиновым и дизельным мотором.

5. Беспилотный БТР “Фантом“

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Многоцелевой ударно-транспортный аппарат, который не требует пилота. Используется для разведки, огневой поддержки, эвакуации, доставки и ремонтных работ.

Создан в 2016 году государственным предприятием “СпецТехноЭкспорт“, которое входит в концерн “Укроборонпром“.

Военная техника, созданная в независимой Украине Wikipedia

Машина управляется дистанционно на расстоянии, имеет запас хода до 20 км. Фантом оснащен гибридным двигателем. Модель уже усовершенствовали во втором поколении. Изменения позволили увеличить вес монтируемых силовых установок.

6. “Дозор-Б“

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Разработка КП ХКБМ им. А. А. Морозова, впервые представлена на выставке военной техники в 2004. Этот легкий бронеавтомобиль украинского производства может использоваться как вооруженными силами, так и полицией. Машина предназначена для защиты экипажа и десанта от стрелкового оружия, шрапнели и мин, а именно от 7,62 мм бронебойных пуль на расстоянии 30 метров и от шрапнели 150 мм осколочно-фугасных снарядов на расстоянии 50 метров.

Сразу после презентации “Дозора“ лицензию на производство купила польская компания “Mista“, однако выпуск первой машины осуществлен лишь спустя 9 лет – в 2013 году. Техника используется в Украине, на экспорт поставлялась в Сенегал.

7. “Козак – 2“

Многоцелевой бронеавтомобиль с повышенным уровнем защиты от мин. Производится частной компанией “Практика“ при содействии МВД. Выпуск налажен с 2015 года.

По данным компании, выпущено больше сотни единиц такой техники, которая уже используется Вооруженными силами Украины.

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