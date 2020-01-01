Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Штрафы для пешеходов в Украине 2020: За что могут привлечь

Комментариев: 0
Не всегда в ДТП виноват водитель. Пешеходы тоже несут ответственность за свои действия.
Штрафы для пешеходов в Украине 2020: За что могут привлечь (иллюстративное фото)
Штрафы для пешеходов в Украине 2020: За что могут привлечь (иллюстративное фото)
depositphotos

Адвокаты рекомендуют настаивать на составлении административного протокола на пешехода, если водитель уверен в его вине. Обычно полиция винит в происшествии водителя, но это не всегда так. Об этом правозащитники сообщили в Facebook.

Читай также: “Воры знают толк в машинах“: Какие марки авто чаще всего угоняют

В правилах дорожного движения есть раздел, который обязывает пешеходов нести ответственность. Пешеходам категорически запрещается:

  • Выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающего авто.
  • Случайно выбегать, выходить на проезжую часть и пешеходный переход.
  • Пересекать проезжую часть вне пределов пешеходного перехода.
  • Задерживаться и останавливаться на проезжей части.

За нарушение правил пешеход обязан оплатить штраф в размере 51 грн, если его действия привели к аварии – 170 грн или 20-40 часов исправительных работ.

Ранее мы сообщали, что нарушение правил ДД пешеходом не лишает ответсвенности водителя. 

Поделись:
Теги: пешеход, ответственность, закон, водитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь