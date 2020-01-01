Штрафы для пешеходов в Украине 2020: За что могут привлечь
Не всегда в ДТП виноват водитель. Пешеходы тоже несут ответственность за свои действия.
Адвокаты рекомендуют настаивать на составлении административного протокола на пешехода, если водитель уверен в его вине. Обычно полиция винит в происшествии водителя, но это не всегда так. Об этом правозащитники сообщили в Facebook.
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В правилах дорожного движения есть раздел, который обязывает пешеходов нести ответственность. Пешеходам категорически запрещается:
- Выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающего авто.
- Случайно выбегать, выходить на проезжую часть и пешеходный переход.
- Пересекать проезжую часть вне пределов пешеходного перехода.
- Задерживаться и останавливаться на проезжей части.
За нарушение правил пешеход обязан оплатить штраф в размере 51 грн, если его действия привели к аварии – 170 грн или 20-40 часов исправительных работ.
Ранее мы сообщали, что нарушение правил ДД пешеходом не лишает ответсвенности водителя.
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