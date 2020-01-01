"Воры знают толк в машинах": Какие марки авто чаще всего угоняют
Каждый пятый угнанный автомобиль марки Toyota. За ним следуют BMW и Mercedes-Benz. Данные собраны в течение 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании Benishgps.
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В процентном соотношении первая тройка популярных для угона авто выглядит так:
- Toyota – 21%.
- BMW – 19%.
- Mercedes-Benz – 16%.
Среди городов по кражам авто лидируют Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр вместе с областями.
Немного изменились предпочтения нарушителей закона во времени совершения преступления. Если ранее авто исчезали ночью, то теперь пик угонов приходится на период между 8 и 16 часами.
Среди популярных методов угона лидирует открытие дверей (54%), также в попытке угона автомобиль наклоняют и пытаются буксировать в 31% случаев.
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