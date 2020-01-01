В Минцифре опровергли слив данных из "Дии" в интернет

Телеграм-бот, в котором содержатся персональные данные украинцев, не имеет отношения к приложению "Дия".

В Минцифре опровергли слив данных из "Дии" в сеть depositphotos

В Телеграм начали работать несколько ботов, распространяющих конфиденциальную информацию граждан. Пользователи Сети возмутились и предположили, что данные “слиты“ из приложения “Дия“. Однако, боты не связаны с приложением “Дия“. Об этом сообщил министр Цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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Глава Минцифры назвал фейком предположения пользователей. Михаил Федоров отметил, что приложение “Дия“ не имеет личных баз данных и не накапливает информацию.

Министр обратил внимание, что доступная информация в боте, значительно превышает объемы той, с которой работает Дия. Данные старые, вероятнее всего, принадлежащие ранее Приватбанку и другим коммерческим организациям.

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В Министерстве цифровых трансформаций отметили, что всего в Украине 9,5 млн водительских удостоверений, из которых доступно в “Дие“ 6,5 млн. В сети же стали доступны 26 млн удостоверений.

В СБУ уже приступили к следствию в отношении работы телеграм-каналов.

Ранее мы сообщали, что в приложении для автомобилистов теперь доступны не только права и техпаспорт, но и ID карта.