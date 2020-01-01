Приложение вместо паспорта: Президент протестировал новые функции Дии
В среду, 22 апреля, в Минцифры презентовали электронную версию ID карты и заграничного биометрического паспорта в мобильном приложении Дия. На мероприятии присутствовали Президент, премьер-министр, Министр МВД и глава Государственной миграционной службы. Об этом сообщает представительство Президента Украины.
Ранее в приложении Дия были доступны права и техпаспорт автомобиля. Со временем технические возможности приложения расширятся.
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Электронный документ в приложении полностью соответствует оригиналу и может его заменять. При отсутствии ID карты пользователям предлагается оцифровать биометрический заграничный паспорт.
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Общее количество граждан, которые могут пользоваться паспортом в приложении равно 19,5 млн человек.
“Государству в смартфоне“ быть. И мы это видим. Я верю, что Украина обязательно станет современным цифровым лидером в мире“ – заявил Президент Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что ДПС в Украине будет дистанционно лишать водительских прав.
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