Приложение вместо паспорта: Президент протестировал новые функции Дии

В приложении для автомобилистов теперь доступны не только права и техспаспорт, но и ID карта.

В среду, 22 апреля, в Минцифры презентовали электронную версию ID карты и заграничного биометрического паспорта в мобильном приложении Дия. На мероприятии присутствовали Президент, премьер-министр, Министр МВД и глава Государственной миграционной службы. Об этом сообщает представительство Президента Украины.

Ранее в приложении Дия были доступны права и техпаспорт автомобиля. Со временем технические возможности приложения расширятся.

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Электронный документ в приложении полностью соответствует оригиналу и может его заменять. При отсутствии ID карты пользователям предлагается оцифровать биометрический заграничный паспорт.

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Общее количество граждан, которые могут пользоваться паспортом в приложении равно 19,5 млн человек.

“Государству в смартфоне“ быть. И мы это видим. Я верю, что Украина обязательно станет современным цифровым лидером в мире“ – заявил Президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что ДПС в Украине будет дистанционно лишать водительских прав.