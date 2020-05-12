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После послабления карантина цены на такси в Киеве выросли в два раза

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Ослабление карантинных ограничений вступило в силу с 11 мая. В столице заметно выросли цены на услуги такси.
После послабления карантина цены на такси в Киеве выросли в два раза (иллюстративное фото)
После послабления карантина цены на такси в Киеве выросли в два раза (иллюстративное фото)
depositphotos

Кабинет министров ослабил ограничения карантина, с 11 мая часть украинцев смогла выйти на работу. В Киеве 12 мая отметился рост спроса на такси и цены на него. Об этом сообщает Апостроф.

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Ослабления карантина не коснулись общественного транспорта. Люди имеют возможность выйти на работу, а доехать по-прежнему нечем. Наиболее популярный оператор такси Bolt утверждает, что рост стоимости связан исключительно со спросом.

Повышающий коэффициент не применяется, но из-за плохой погоды и повышенного спроса цены могут увеличиться“, - сообщили представители пресс-службы источнику.

Между тем, стоимость возросла в два раза. Если ранее за поездку клиент отдавал 55-60 грн, то теперь за эту же поездку просят 120-130 грн.

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Водители служб такси отмечают, что автомобилей на всех клиентов не хватает. Так что ехать теперь не только дорого, но и ждать долго.

Ранее мы сообщали, что в Шанхае запустят полностью бесконтактную службу такси. 

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Теги: такси, Киев, цены
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Muzobozz    12.05.2020, 13:48
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