После ослабления карантина с 12 мая городские власти Киева пообещали увеличить транспортные маршруты наземного транспорта.

В Киеве увеличили рейсы автобусов, но пускают только по спецпропуску depositphotos

Городские власти Киева с 2 мая увеличили количество рейсов общественного транспорта в городе. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

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Чиновник рассказал, что в связи с ослаблением карантина в столице увеличат количество рейсов с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будут курсировать автобусы на маршрутах № 20 (Корчевотое – метро “Толстого“), №33Т (ДВРЗ-метро “Черниговская“) и 37-А (метро “Лесовая“-улица Закревского).

Транспорт будет функционировать в условиях действующих мер карантина – только по спецпропускам и с использованием средств индивидуальной защиты.

Об ослаблении мер пользования общественным транспортом пока речи не идет. Неизвестной также остается и дата открытие метро. Пока речь идет о четвертой или пятой волне смягчения карантина. В силу вступили только первые смягчения с 11 мая.

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