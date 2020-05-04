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Для дезинфекции Киева применяются дроны – Кличко

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Помимо мытья улиц и обработки подъездов в Киеве применяют дроны для дезинфекции.
Для дезинфекции Киева применяются дроны – Кличко
Для дезинфекции Киева применяются дроны – Кличко
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Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотные технологии. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге в понедельник, 4 мая.

Ранее технология была протестирована на мусоросжигательном заводе “Энергия“ и в “Киевпастрансе“.

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“Технология минимизирует контакт человека с местами возможного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее“ – рассказал Виталий Кличко.

Дроны отечественного производства, ранее используемые на обработке полей, сейчас заняты в обработке промышленных зон столицы.

Также мэр отметил, что коммунальные предприятия города продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы. Задействовано 55 поливальных машин. В депо общественного транспорта провидится усиленная обработка подвижного состава.

Ранее Кличко рассказал, как повлияет смягчение карантина на работу общественного транспорта столицы. Смягчение ограничений планируется с 12 мая. 

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Теги: Киев, Кличко, дезинфекция, дрон
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гость  (аноним)  04.05.2020, 14:13
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гость
НАШИМ ЛЮБИМЫМ, ДОРОГИМ ОДЕССИТАМ, КОТОРЫЕ В 2014, НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В ГОРОДЕ РЕВАНШИСТСКИЙ, СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ, - СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
aser4848    04.05.2020, 14:06
Оценка:  0
aser4848
ложь смертельного вируса НЕТ
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