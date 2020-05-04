Для дезинфекции Киева применяются дроны – Кличко

Помимо мытья улиц и обработки подъездов в Киеве применяют дроны для дезинфекции.

Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотные технологии. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге в понедельник, 4 мая.

Ранее технология была протестирована на мусоросжигательном заводе “Энергия“ и в “Киевпастрансе“.

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“Технология минимизирует контакт человека с местами возможного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее“ – рассказал Виталий Кличко.

Дроны отечественного производства, ранее используемые на обработке полей, сейчас заняты в обработке промышленных зон столицы.

Также мэр отметил, что коммунальные предприятия города продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы. Задействовано 55 поливальных машин. В депо общественного транспорта провидится усиленная обработка подвижного состава.

Ранее Кличко рассказал, как повлияет смягчение карантина на работу общественного транспорта столицы. Смягчение ограничений планируется с 12 мая.