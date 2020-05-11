Завод Tesla начнет работу вопреки карантину в США: Маск

Такое решение принял идейный вдохновитель Tesla.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск открывает свой завод в штате Аламеда США, невзирая на карантин. Бизнесмен просит винить только его в открытии завода. Об этом Илон Маск написал в Twitter.

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Идейный вдохновитель компании электрокаров считает, что простой завода невозможен. Несколько обращений в государственные органы власти с прошением об открытии завода не дали результата и Маск решил действовать на свой страх и риск.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Пользователи сети недоумевают по поводу такого решения миллиардера. Кто-то удивлен, почему компания не заплатит сотрудникам зарплату без возобновления производства. Другие пользователи отмечают, что молодой отец подвергает опасности своего новорожденного сына, действуя против закона.

Ранее мы сообщали, что роботакси от компании Tesla будут запущены уже в конце 2020 года. Генеральный директор компании Илон Маск уверен в этом.