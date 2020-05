Завод Tesla начнет работу вопреки карантину в США: Маск

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск открывает свой завод в штате Аламеда США, невзирая на карантин. Бизнесмен просит винить только его в открытии завода. Об этом Илон Маск написал в Twitter.

Идейный вдохновитель компании электрокаров считает, что простой завода невозможен. Несколько обращений в государственные органы власти с прошением об открытии завода не дали результата и Маск решил действовать на свой страх и риск.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.