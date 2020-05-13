Падение по отношению к прошлогоднему периоду в апреле составило 72% .

Рынок новых авто в РФ обвалился на 72% в апреле depositphotos

В апреле продажи новых автомобилей в РФ упали на 72% в сравнении с 2019 годом. Реализовано 38,9 тыс авто против 141 тыс единиц в прошлом 2019 году. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на АЕБ.

Читай также: Рынок б/у автомобилей в Испании угрожает автопроизводителям

Всего в 2020 году продано 415, 1 тыс авто, что практически на 20% ниже в сравнении в прошлогодним аналогичным периодом.

Эксперты АЕБ прогнозируют, что продажи новых легковых и коммерческих авто в России 2020 года будут равны 1, 72 млн единиц, что на 2,1 % меньше чем в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что в Китае решили субсидировать покупку автомобилей. Таким образом государство стимулирует продажи для восстановления отрасли после кризиса.