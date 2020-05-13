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Рынок новых авто в РФ обвалился на 72% в апреле

Комментариев: 2
Падение по отношению к прошлогоднему периоду в апреле составило 72% .
Рынок новых авто в РФ обвалился на 72% в апреле
Рынок новых авто в РФ обвалился на 72% в апреле
depositphotos

В апреле продажи новых автомобилей в РФ упали на 72% в сравнении с 2019 годом.  Реализовано 38,9 тыс авто против 141 тыс единиц в прошлом 2019 году. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на АЕБ.

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Всего в 2020 году продано 415, 1 тыс авто, что практически на 20% ниже в сравнении в прошлогодним аналогичным периодом.

Эксперты АЕБ прогнозируют, что продажи новых легковых и коммерческих авто в России 2020 года будут равны 1, 72 млн единиц, что на 2,1 % меньше чем в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что в Китае решили субсидировать покупку автомобилей. Таким образом государство стимулирует продажи для восстановления отрасли после кризиса. 

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Теги: РФ, новые авто, падение, продаж
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Комментариев (2)
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Maezztro    13.05.2020, 13:55
Оценка:  0
Maezztro
Что там в России неинтересно.Главное что у нас абсолютно все рынки выросли на 720%!Гы.
Vixerunt    13.05.2020, 14:01
Оценка:  0
Vixerunt
ну Украина ведь не кричит о своём супер-вяличии весь мир в труху и про мега-достижения мирового уровня. Нам как забитой, коррумпир. аграрной стране простительно иметь нищее население мы это и признаём, а вот как такое произошло с вяликими )))))
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