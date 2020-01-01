Кризис сильно ударил по экономике Китая. Государство приняло решение помочь людям в покупке автомобилей субсидиями.

Для стимуляции продаж автомобилей в Китае выделят 1400 долларов субсидии на покупку. Власти возлагают надежды на окончание карантина и начало сезона путешествий. Об этом сообщает Автопром.

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Продажи автомобилей в Китае упали на 42% за первый квартал 2020 года (по отношению к 2019). Из-за коронавирусной инфекции и карантина сильнейшее падение было в феврале – 79%. В этот период в стране было куплено 310 тысяч авто. Для страны, численностью в 1,4 млрд человек, такой показатель очень низкий.

Власти КНР будут субсидировать покупки автомобилей Wikipedia

Автомобильная промышленность очень влияет на экономику КНР. Часть автопрома в общем объеме производства страны составляет 1 триллион долларов или 10%. Более того, 40 % от мирового объема продаж Volkswagen и General Motors приходится на Китай. Такая ситуация отразится на мировой экономии тоже.

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Из активных мер в борьбе с кризисом решено было предоставлять субсидии на покупку авто. А в Пекине продлены субсидии для производителей электрокаров еще на 2 года.

Ранее сообщалось, что обещанные Маском роботакси будут готовы в 2020 году.