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Опубликован план запуска общественного транспорта в Украине: Детали

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Данный план требует согласования с министерством здравоохранения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал план поэтапного запуска общественного транспорта в стране. Данный документ требует согласования с МОЗ.

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“До конца недели согласуем с МОЗ даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса. Также работаем с авиаперевозчиками и МИД для восстановления международного авиасообщения“ - отметил министр.

  • Первый этап запуска общественного транспорта

Данный этап включает запуск автоперевозок - городских (кроме маршруток) и междугородних (в пределах одного района), а также межобластные. 

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Работу начнет Укрзализныця - до 50% пригородных поездов, а также 42 поезда дальнего сообщения, включая Интерсити, Ночной экспресс. 

Также будет запущена авиация - внутреннее сообщение.

  • Второй этап запуска общественного транспорта

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На данном этапе запустят межобластные и международные перевозки, в том числе и маршрутные такси.

В полную силу заработает Укрзализныця - внутреннее сообщение. 

  • Третий этап запуска общественного транспорта

В последнюю очередь власти планируют запустить международные и сезонные поезда. Также разрешат международные полеты. 

План возобновления общественного транспорта в Украине
План возобновления общественного транспорта в Украине
Владислав Криклий

Ранее Криклий пообещал расстаможку “евроблях“ онлайн.

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Теги: Общественный транспорт, Украина, карантин, Владислав Криклий
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