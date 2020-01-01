Опубликован план запуска общественного транспорта в Украине: Детали
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал план поэтапного запуска общественного транспорта в стране. Данный документ требует согласования с МОЗ.
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“До конца недели согласуем с МОЗ даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса. Также работаем с авиаперевозчиками и МИД для восстановления международного авиасообщения“ - отметил министр.
- Первый этап запуска общественного транспорта
Данный этап включает запуск автоперевозок - городских (кроме маршруток) и междугородних (в пределах одного района), а также межобластные.
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Работу начнет Укрзализныця - до 50% пригородных поездов, а также 42 поезда дальнего сообщения, включая Интерсити, Ночной экспресс.
Также будет запущена авиация - внутреннее сообщение.
- Второй этап запуска общественного транспорта
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На данном этапе запустят межобластные и международные перевозки, в том числе и маршрутные такси.
В полную силу заработает Укрзализныця - внутреннее сообщение.
- Третий этап запуска общественного транспорта
В последнюю очередь власти планируют запустить международные и сезонные поезда. Также разрешат международные полеты.
Ранее Криклий пообещал расстаможку “евроблях“ онлайн.
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