Опубликован план запуска общественного транспорта в Украине: Детали

Данный план требует согласования с министерством здравоохранения.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал план поэтапного запуска общественного транспорта в стране. Данный документ требует согласования с МОЗ.

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“До конца недели согласуем с МОЗ даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса. Также работаем с авиаперевозчиками и МИД для восстановления международного авиасообщения“ - отметил министр.

Первый этап запуска общественного транспорта

Данный этап включает запуск автоперевозок - городских (кроме маршруток) и междугородних (в пределах одного района), а также межобластные.

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Работу начнет Укрзализныця - до 50% пригородных поездов, а также 42 поезда дальнего сообщения, включая Интерсити, Ночной экспресс.

Также будет запущена авиация - внутреннее сообщение.

Второй этап запуска общественного транспорта

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На данном этапе запустят межобластные и международные перевозки, в том числе и маршрутные такси.

В полную силу заработает Укрзализныця - внутреннее сообщение.

Третий этап запуска общественного транспорта

В последнюю очередь власти планируют запустить международные и сезонные поезда. Также разрешат международные полеты.

План возобновления общественного транспорта в Украине Владислав Криклий

Ранее Криклий пообещал расстаможку “евроблях“ онлайн.