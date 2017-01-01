Министр Криклий пообещал возможность расстаможки "евроблях" онлайн
По словам Криклия, решение поможет украинским водителям избежать очередей.
Скоро растаможивать машины можно будет онлайн. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала “112 Украина“.
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По словам Криклия, решение поможет украинским водителям избежать очередей:
“Все будет происходить в цифровом формате“, - заявил министр.
Ранее Государственная таможенная служба Украины также в тестовом режиме запустила программу, которая осуществляет онлайн-расчет налогов при растаможивании авто.
Ранее сообщалось, что сколько разрешено алкоголя водителям в разных странах.
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