Министр Криклий пообещал возможность расстаможки "евроблях" онлайн

По словам Криклия, решение поможет украинским водителям избежать очередей.

Скоро растаможивать машины можно будет онлайн facebook.com

Скоро растаможивать машины можно будет онлайн. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала “112 Украина“.

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По словам Криклия, решение поможет украинским водителям избежать очередей:

“Все будет происходить в цифровом формате“, - заявил министр.

Ранее Государственная таможенная служба Украины также в тестовом режиме запустила программу, которая осуществляет онлайн-расчет налогов при растаможивании авто.

Ранее сообщалось, что сколько разрешено алкоголя водителям в разных странах.