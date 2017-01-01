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Министр Криклий пообещал возможность расстаможки "евроблях" онлайн

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По словам Криклия, решение поможет украинским водителям избежать очередей.
Скоро растаможивать машины можно будет онлайн
Скоро растаможивать машины можно будет онлайн
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Скоро растаможивать машины можно будет онлайн. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала “112 Украина“.

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По словам Криклия, решение поможет украинским водителям избежать очередей:

“Все будет происходить в цифровом формате“, - заявил министр.

Ранее Государственная таможенная служба Украины также в тестовом режиме запустила программу, которая осуществляет онлайн-расчет налогов при растаможивании авто.

Ранее сообщалось, что сколько разрешено алкоголя водителям в разных странах.

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Теги: евробляхи, растаможка, электронная растаможка
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