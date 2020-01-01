Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Продажи авто в мире рухнут на 20% - прогноз

Комментариев: 0
Международное агенство ухудшило текущий прогноз.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Международное агентство Moody’s ухудшило текущий прогноз, согласно которому продажи авто в мире рухнут на 20%. Об этом сообщает Укравтопром.

Ранее агенство прогнозировало падение на 14% - говорится в сообщении

Читай также: “Водителей стало больше“: В Украине выросли продажи автомобилей

Согласно прогнозу, продажи авто в Европе сократятся на 30%, в США - на 25% (ранее предполагалось падение на 15%). При этом прогноз не изменился для Китая. В этой стране обвал должен составить не более 10%.

Ранее сообщалось о том, что китайский авторынок переживает небывалое падение по сравнению с 2019 годом.

Поделись:
Теги: продажи, авто, прогноз, мир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь