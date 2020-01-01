Продажи авто в мире рухнут на 20% - прогноз

Международное агенство ухудшило текущий прогноз.

Международное агентство Moody’s ухудшило текущий прогноз, согласно которому продажи авто в мире рухнут на 20%. Об этом сообщает Укравтопром.

Ранее агенство прогнозировало падение на 14% - говорится в сообщении

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Согласно прогнозу, продажи авто в Европе сократятся на 30%, в США - на 25% (ранее предполагалось падение на 15%). При этом прогноз не изменился для Китая. В этой стране обвал должен составить не более 10%.

Ранее сообщалось о том, что китайский авторынок переживает небывалое падение по сравнению с 2019 годом.