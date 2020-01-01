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В Одессе такси опрокинулось на крышу от мощного удара

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В Одессе на улице Тираспольской случилось столкновение, от которого автомобиль службы такси опрокинулся.
В Одессе такси опрокинулось на крышу от мощного удара
В Одессе такси опрокинулось на крышу от мощного удара
dumskaya

В пятницу, 15 мая, в Одессе на перекрестке улиц Тираспольская и Дегтярная столкнулись два автомобиля Toyota Corolla и Hyundai Sonata. Об этом сообщает портал Думская.

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От удара автомобиль Toyota Corolla местной службы такси Shark опрокинулся на крышу. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работали оперативники.

Ранее мы сообщали, что на майские праздники аварий на дорогах Киева и области не стало меньше.

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Теги: Одесса, такси, опрокидывание
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