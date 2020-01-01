Зная все нюансы и порядок проведения процедуры тестирования на алкоголь в крови, водитель обезопасит себя от неправомерных действий.

Как правильно проводится тест на алкоголь: Памятка от адвокатов depositphotos

Эксперты по праву отмечают, что водитель может получить протокол о вождении в нетрезвом виде даже тогда, когда трезв. Чтобы такого не случилось необходимо знать свои права и понимать всю процедуру осмотра как в месте остановки, так и в медучреждении. Об этом сообщается на странице экспертов в Facebook.

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Статьей 130 КУАП (вождение в состоянии алкогольного опьянения) предусмотрен штраф в размере 10 200 грн и лишение прав сроком на 1 год за первый случай. Если водитель отказался от проведения экспертизы, ответственность все равно остается такой же.

Основания к проведению осмотра

Осмотр водителя производит правоохранитель на месте остановки автомобиля. Основанием к проведению экспертизы на алкогольное опьянение является тремор рук, запах алкоголя изо рта, нарушение координации и речи. Если полицейский сомневается в трезвости водителя, то он предлагает пройти осмотр на месте. Если водитель отказался или не согласен с результатами, то осмотр проводится в ближайшем медицинском учреждении.

Осмотр на алкогольное опьянение проводится или полицейским, или доктором.

Осмотр на месте остановки

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Полицейский производит осмотр водителя при помощи специального прибора. Если на прибор нет документов (сертификат) или просрочены сроки свидетельства поверки, то он не может быть использован для проведения осмотра.

Эксперты отметили, что водитель сам должен требовать документы на прибор. По законодательству полиция может не предъявлять их без просьбы водителя.

Осмотр производится в присутствии двоих свидетелей. Если их нет, то осмотр не считается проведенным.

Запрещенное количество алкоголя в крови выше 0,2 промилле. Если прибор показал значение выше разрешенного, требуйте повторное измерение. Часто повторное измерение кардинально отличается от первичного.

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Осмотр в медучреждении производится не позднее двух часов после выявления причин. По истечении этого времени результаты не могут считаться действительными.

Как правильно проводится тест на алкоголь: Памятка от адвокатов depositphotos

Осмотр в медицинском учреждении

Осмотр производится врачом при помощи приборов, которые также должны иметь сертификат качества и свидетельство о поверке. Если их нет (либо просрочены сроки поверки), измерение таким прибором не может быть произведено.

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В медицинском учреждении проверяют алкоголь в крови по моче, слюне, смывам с губ, кожи лица и рук. Если взятие этих биоматериалов невозможно – берут кровь.

Адвокаты отмечают, что нарушением процедуры осмотра в больнице считается проведение теста при помощи прибора “Драгер“. Такой осмотр считается недействительным.

По результатам проведения медицинского осмотра составляется акт, на основании которого составляется заключение. Акт оформляется в одном экземпляре и остается в больнице. Заключение оформляется в трех экземплярах: один водителю, второй полицейскому, третий остается в медучреждении. Каждый случай осмотра фиксируется в соответствующем журнале.

Адвокаты отмечают, что если водитель будет внимательно следить за проведением всех процедур, это обезопасит его от неправомерного отношения со стороны полиции.

Как правильно проводится тест на алкоголь: Памятка от адвокатов depositphotos

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