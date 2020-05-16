В Украину привезли самый быстрый кроссовер Lamborghini

Самый быстрый в мире кроссовер приехал с американского аукциона во Львов.

Автолюбители Львова заметили в городе суперкар от компании Lamborghini. Автомобиль Urus приехал из США во Львов и стал единственным экземпляром в городе. Фото кроссовера опубликовали в Instaram.

Читай также: Как правильно проехать “лежачего полицейского“: Совет

По информации львовян, машина куплена на одном из аукционов в США за 153 тысячи долларов. Невысокая стоимость авто по меркам Lamborghini связана с вмятинами на передней двери.

Впрочем, мелкий недостаток легко устранить, а цену такую вряд ли можно найти. Новый Lamborghini Urus в базовой комплектации стоит от 220 000 долларов. Турбинный двигатель кроссовера имеет мощность 650 лошадиных сил, а скорость он способен развивать до 305 км/ч.

Ранее мы сообщали, что немецкие мастера тюнинга поработали с новеньким VW Golf восьмого поколения.