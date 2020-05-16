В Украину привезли самый быстрый кроссовер Lamborghini
Автолюбители Львова заметили в городе суперкар от компании Lamborghini. Автомобиль Urus приехал из США во Львов и стал единственным экземпляром в городе. Фото кроссовера опубликовали в Instaram.
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По информации львовян, машина куплена на одном из аукционов в США за 153 тысячи долларов. Невысокая стоимость авто по меркам Lamborghini связана с вмятинами на передней двери.
Впрочем, мелкий недостаток легко устранить, а цену такую вряд ли можно найти. Новый Lamborghini Urus в базовой комплектации стоит от 220 000 долларов. Турбинный двигатель кроссовера имеет мощность 650 лошадиных сил, а скорость он способен развивать до 305 км/ч.
Всім доброго дня! 👋🏻 ⠀ Сьогодні у Львові сенсація. Наші партнери @fulmen.export , які займаються якісним підбором та покупкою автомобілів безпосередньо в США і мають свої офіси як там, так і в Україні, привезли перший в місті лева Lamborghini Urus. 😍🇮🇹 ⠀ Тому рекомендую Вам переглянути відео з цією гарячою новинкою за свайпом в сторіс (або на сторінці @fulmen.export ) та звертатися тільки до них у разі, якщо захочете придбати автомобіль для себе. 😎
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