Новшество заработает с 1 июля 2020 года, как и в других странах мира.

Полис "Зеленая карта" станет "белым" в июле 2020 года depositphotos

Нацкомфинуслуг утвердила распоряжение №841, в котором представлен образец формы международного страхового полиса “Зеленая карта“. Документ подтверждает заключение электронного договора о международной страховке. С 1 июля форму можно распечатать самостоятельно, приниматься такой документ будет всеми органами наравне с документом зеленого цвета.

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Новый формат бланка должен соответствовать образцу, который установил Совет Бюро “Зеленая карта“. Сейчас международный сертификат действителен при условии наличия бумажного документа.

Полис "Зеленая карта" станет "белым" в июле 2020 года facebook/mtsbu

Требования к новому формату бланка:

С 1 июля печать полиса возможна на белой бумаге.

Размер бумаги А6 или А4.

Цвет шрифта: черный.

Печать допускается без пропусков текста, помарок и т.д.

Исправления исключены.

Обратная сторона документа не должна иметь никаких записей кроме списка национальных бюро “Зеленая карта“.

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Нововведение вступит в действие 1.07.2020 года на территории всех 48 стран-участниц страхования “Зеленая карта“.

Ранее мы сообщали, что при правильном заполнении “Электронного европротокола” водителям не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП.