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Полис "Зеленая карта" станет "белым" в июле 2020 года

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Новшество заработает с 1 июля 2020 года, как и в других странах мира.
Полис "Зеленая карта" станет "белым" в июле 2020 года
Полис "Зеленая карта" станет "белым" в июле 2020 года
depositphotos

Нацкомфинуслуг утвердила распоряжение №841, в котором представлен образец формы международного страхового полиса “Зеленая карта“. Документ подтверждает заключение электронного договора о международной страховке. С 1 июля форму можно распечатать самостоятельно, приниматься такой документ будет всеми органами наравне с документом зеленого цвета.

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Новый формат бланка должен соответствовать образцу, который установил Совет Бюро “Зеленая карта“. Сейчас международный сертификат действителен при условии наличия бумажного документа.

Полис
Полис "Зеленая карта" станет "белым" в июле 2020 года
facebook/mtsbu

Требования к новому формату бланка:

  • С 1 июля печать полиса возможна на белой бумаге.
  • Размер бумаги А6 или А4.
  • Цвет шрифта: черный.
  • Печать допускается без пропусков текста, помарок и т.д.
  • Исправления исключены.
  • Обратная сторона документа не должна иметь никаких записей кроме списка национальных бюро “Зеленая карта“.

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Нововведение вступит в действие 1.07.2020 года на территории всех 48 стран-участниц страхования “Зеленая карта“. 

Ранее мы сообщали, что при правильном заполнении “Электронного европротокола” водителям не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП.

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Теги: зеленая карта, страховой полис, автострахование
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