За двое суток работы пешего пропускного пункта "Шегини" границу с Украиной пересекли более 2900 граждан.

За двое суток пеший пункт "Шегини" пересекло около трех тысяч граждан t.me/mvs_ukraine

За двое суток работы пешего пропускного пункта на границе с Польшей “Шегини“ границу через него пересекли 2900 граждан. Об этом сообщает МВД в Телеграм.

Поскольку Польша запретила пересечение в указанном пункте транспортом, границу здесь могут пройти только пешие украинцы.

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В данный момент на границе с Польшей работают 4 пункта пропуска: “Ягодин“, “Краковец“, “Рава-Русская“ и “Шегини“. Три из указанных пунктов пропускают транспортные средства и только “Шегини“ работает с пешими гражданами.

Все пересекающие границу украинцы регистрируются в мобильном приложении “Дій вдома“. Если регистрация по каким-либо причинам невозможна, то пограничники передают данные гражданина в санитарно-карантинное подразделение и в полицию.

Ранее мы сообщали, что правительство поддержало проект распоряжения МВД о возобновлении работы пункта пропуска “Шегини“.