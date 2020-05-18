"Ослабление карантина": В Киеве зафиксированы огромные очереди на транспорт

Люди стоят в километровой очереди в ожидании транспорта, чтобы добраться на работу.

С 12 мая в Украине ослаблены ограничительные меры карантина. В Киеве вышли на работу некоторые граждане, при этом транспорт не начал обычную работу. По-прежнему наземный городской общественный транспорт перевозит только особые категории пассажиров по спецпропускам, а метро закрыто.

Читай также: ГАИ хочет увеличить штрафы – сколько придется платить

Пользователи социальных сетей пишут, что приходится стоять по два часа в очереди на автобус. Особого внимания заслуживает конечная остановка 114го автобуса на Троещине, где очереди по километру не редкость. Маршрут этого транспорта очень популярен, ведь он пересекает левый и правый берег, а также центр.

Видимо, увеличение транспортных маршрутов, которое анонсировали в КГГА на прошлой неделе, не сняло напряженность в работе общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Киеве увеличили рейсы автобусов, но пускают только по спецпропуску.