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"Ослабление карантина": В Киеве зафиксированы огромные очереди на транспорт

Комментариев: 7
Люди стоят в километровой очереди в ожидании транспорта, чтобы добраться на работу.
"Ослабление карантина": В Киеве зафиксированы огромные очереди на транспорт
"Ослабление карантина": В Киеве зафиксированы огромные очереди на транспорт
Facebook/troeshchina

С 12 мая в Украине ослаблены ограничительные меры карантина. В Киеве вышли на работу некоторые граждане, при этом транспорт не начал обычную работу. По-прежнему наземный городской общественный транспорт перевозит только особые категории пассажиров по спецпропускам, а метро закрыто.

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Пользователи социальных сетей пишут, что приходится стоять по два часа в очереди на автобус. Особого внимания заслуживает конечная остановка 114го автобуса на Троещине, где очереди по километру не редкость. Маршрут этого транспорта очень популярен, ведь он пересекает левый и правый берег, а также центр.

Видимо, увеличение транспортных маршрутов, которое анонсировали в КГГА на прошлой неделе, не сняло напряженность в работе общественного транспорта. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве увеличили рейсы автобусов, но пускают только по спецпропуску. 

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Теги: Киев, Троещина, очередь, транспорт
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Комментариев (7)
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navigator2    19.05.2020, 00:07
Оценка:  0
navigator2
йопаний стид *palmface*
гость  (аноним)  18.05.2020, 22:32
Оценка:  -2
гость
Пора всем понять вируса нет. Просто Аваков не дал переписать Иванофоанковцам всех пейсатых, на кого он и работает.
гость  (аноним)  18.05.2020, 22:18
Оценка:  -2
гость
надо запускать гипер-лупы по украински
гость  (аноним)  18.05.2020, 21:12
Оценка:  +2
гость
сначала статистику умерших посмотри по странам где не отменили общественный транспорт и сравни с нашей . Самое главное здоровье. Береги себя и тебе близких.
гость  (аноним)  18.05.2020, 18:28
Оценка:  0
гость
плять.... ну как вы до сих пор вообще можете равнять 5-го президента Украины Порошенко и сегодняшнего микки мауса?! ну совпало просто.. а по поводу транспорта... париж, нью-йорк, рим-гуглите! даже в ухане быстро запустили! а про остальные страны и говорить не о чем-НИГДЕ транспорт не отменяли!
гость  (аноним)  18.05.2020, 17:22
Оценка:  -3
гость
А Порошенко всех на такси возил бы?
гость  (аноним)  18.05.2020, 16:59
Оценка:  +5
гость
Скоты, народ вы в основном и голосовали за этих - лишь бы не Порошенко, так вот и выгребайте.
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