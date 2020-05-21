В Киеве сгорело две иномарки из-за неисправного ГБО
Причиной возгорания могло послужить ГБО, установленное на одном из авто.
Ночью, 21 мая, в Киеве на улице Михаила Драгомирова случилось возгорание автомобиля Suzuki. Пламя распространилось также на рядом стоящий Opel. Об этом сообщается на портале Главного управления ДСНС в городе Киев.
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По предварительной информации, причиной возгорания могло стать воспламенение газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле Suzuki.
После ликвидации пожара стало известно, что в Suzuki выгорел моторный отсек, салон и повреждено лакокрасочное покрытие. В автомобиле Opel также сгорел салон и повреждено покрытие кузова.
Детали происшествия устанавливаются.
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