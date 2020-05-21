Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве сгорело две иномарки из-за неисправного ГБО

Комментариев: 1
Причиной возгорания могло послужить ГБО, установленное на одном из авто.
В Киеве сгорело две иномарки из-за неисправного ГБО
В Киеве сгорело две иномарки из-за неисправного ГБО
KyivOperativ

Ночью, 21 мая, в Киеве на улице Михаила Драгомирова случилось возгорание автомобиля Suzuki. Пламя распространилось также на рядом стоящий Opel. Об этом сообщается на портале Главного управления ДСНС в городе Киев.

Читай также: Производство автомобилей в Турции упало на 91%

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать воспламенение газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле Suzuki.

После ликвидации пожара стало известно, что в Suzuki выгорел моторный отсек, салон и повреждено лакокрасочное покрытие. В автомобиле Opel также сгорел салон и повреждено покрытие кузова.

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Канаде водитель избил ногами бензоколонку. 

Поделись:
Теги: пожар, автомобиль, возгорание авто, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Ходок  (аноним)  21.05.2020, 14:19
Оценка:  0
Ходок
Возгорание происходит при наличии трех фокторов - горючее вещество, окислитель и температура (возгорания). Вещество было. окислитель тоже. Температуру дало скорее всего короткое замыкание. Так что пофигу было ли гбо или просто бензин. Видать начало очередной кампании по гонению на ГБО без вписки.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь