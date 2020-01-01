Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Пастухи будущего": В США учат робота пасти овец

Комментариев: 0
В будущем планируется, что роботы смогут заменить рабочих и сельскохозяйственную технику.
"Пастухи будущего": В США учат робота пасти овец
"Пастухи будущего": В США учат робота пасти овец
Скриншот

В США проводят испытания по использованию робота Spot от Boston Dynamics в качестве собаки пастуха. Видео об этом разместили в YouTube.

Читай также: Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу “Лады“ на “пулемет“

Конструкция робота напоминает четырехногое существо. Его уже использовали в качестве помощника при осмотре больных коронавирусом и в патрулировании парков Сингапура.

Операционная система робота, созданная компанией Rocos, подвергается постоянному усовершенствованию. Сейчас Spot  “тренируют“ в работе пастушьей собаки. В дальнейшем планируется разработать систему сообщения, чтобы координировать действия нескольких машин.

В сельском хозяйстве такие помощники смогут проверять и собирать урожай, облегчая труд сельских работников.

Также робот от Rocos и Boston Dynamics может применятся для помощи правоохранителям, в патрулировании территории и как переносчик тяжелых грузов.

Ранее мы сообщали, что в Украине продается самодельный кабриолет. 

Поделись:
Теги: робот, США, разработка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь