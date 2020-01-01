"Пастухи будущего": В США учат робота пасти овец
В США проводят испытания по использованию робота Spot от Boston Dynamics в качестве собаки пастуха. Видео об этом разместили в YouTube.
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Конструкция робота напоминает четырехногое существо. Его уже использовали в качестве помощника при осмотре больных коронавирусом и в патрулировании парков Сингапура.
Операционная система робота, созданная компанией Rocos, подвергается постоянному усовершенствованию. Сейчас Spot “тренируют“ в работе пастушьей собаки. В дальнейшем планируется разработать систему сообщения, чтобы координировать действия нескольких машин.
В сельском хозяйстве такие помощники смогут проверять и собирать урожай, облегчая труд сельских работников.
Также робот от Rocos и Boston Dynamics может применятся для помощи правоохранителям, в патрулировании территории и как переносчик тяжелых грузов.
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