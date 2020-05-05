Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"

Команда блоггеров, которая занимается тюнингом авто, основательно прошлась по старенькой "Ладе".

Тюнинг-команда из РФ Гараж54 воплощает в реальность самые невообразимые проекты. В этот раз в их руки попала “Лада“. Автомобилю сделали уникальный тюнинг выхлопной трубы. Ролик готовой работы выложили в YouTube.

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Создатели переименовали автомобиль в “Коротенький“, оснастили его шестью динамиками на задней части кузова. Но самым примечательным стал тюнинг выхлопной трубы бывшей “Лады“.

Теперь выхлоп стал больше напоминать многоствольное оружие – пулемет. Когда мотор заводится, механизм внутри трубы приводит ее во вращение, подобно работе шестиствольного оружия.

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