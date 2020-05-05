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Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"

Комментариев: 1
Команда блоггеров, которая занимается тюнингом авто, основательно прошлась по старенькой "Ладе".
Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
© скрин youtube
Фото 1/8
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
  • Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
Блогеры из РФ заменили выхлопную трубу "Лады" на "пулемет"
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Тюнинг-команда из РФ Гараж54 воплощает в реальность самые невообразимые проекты. В этот раз в их руки попала “Лада“. Автомобилю сделали уникальный тюнинг выхлопной трубы. Ролик готовой работы выложили в YouTube.

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Создатели переименовали автомобиль в “Коротенький“, оснастили его шестью динамиками на задней части кузова. Но самым примечательным стал тюнинг выхлопной трубы бывшей “Лады“.

Теперь выхлоп стал больше напоминать многоствольное оружие – пулемет. Когда мотор заводится, механизм внутри трубы приводит ее во вращение, подобно работе шестиствольного оружия.  

Ранее мы сообщали, что в Германии из Range Rover сделали пуленепробиваемый суперкар. Размеры авто увеличили, а класс защиты от боевой атаки RV8 не пропустит пули от автомата Калашникова. 

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Теги: Лада, выхлопная труба, тюнинг
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.05.2020, 17:31
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гость
Ещё бы "Град" на крыше закрепили.
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