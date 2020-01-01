"Евробляху на шару": Кому авто положено бесплатно

Не проданную на торгах "евробляху" отдадут безвозмездно.

В государственном предприятии СЕТАМ (“Система электронных торгов арестованным имуществом“) будут раздавать автомобили на европейской регистрации. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на СЕТАМ.

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Машины, которые были изъяты в процессе незаконных действий, выставлены на продажу на электронных торгах. Если продажи таких автотранспортных средств за три сессии не случилось, они поступают в распоряжение комиссии. В полномочия комиссии входит принятие решений о безвозмездной передаче ТС.

Однако, повезет не всем. Воспользоваться такими автомобилями смогут организации государственного аппарата, медицинские и социальные учреждения, воинские части, благотворительные организации и детские дома семейного типа.

Ранее мы сообщали, что “Укрзализныця“ закупила топливо по 10,6 грн/л. итогами торгов стали цены на топливо ниже рыночных.