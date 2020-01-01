Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Евробляху на шару": Кому авто положено бесплатно

Комментариев: 0
Не проданную на торгах "евробляху" отдадут безвозмездно.
"Евробляху на шару": Кому авто положено бесплатно
"Евробляху на шару": Кому авто положено бесплатно
depositphotos

В государственном предприятии СЕТАМ (“Система электронных торгов арестованным имуществом“) будут раздавать автомобили на европейской регистрации. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на СЕТАМ.

Читай также: В США продают культовые для фанатов “Назад в будущее“ автомобили

Машины, которые были изъяты в процессе незаконных действий, выставлены на продажу на электронных торгах. Если продажи таких автотранспортных средств за три сессии не случилось, они поступают в распоряжение комиссии. В полномочия комиссии входит принятие решений о безвозмездной передаче ТС.

Однако, повезет не всем. Воспользоваться такими автомобилями смогут организации государственного аппарата, медицинские и социальные учреждения, воинские части, благотворительные организации и детские дома семейного типа.

Ранее мы сообщали, что “Укрзализныця“ закупила топливо по 10,6 грн/л. итогами торгов стали цены на топливо ниже рыночных. 

Поделись:
Теги: торги, евробляха, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь