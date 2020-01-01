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Владельцы "евроблях" стали получать крупные штрафы по почте - советы юриста

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Во время пересечения границы таможенники просто обязаны реагировать на выявленные ими нарушения.
Тем не менее, есть возможность временно избежать штрафа
Тем не менее, есть возможность временно избежать штрафа
depositphotos.com

Владельцам "евроблях" советую подготовиться на случай "писем счастья" о штрафах в размере 170 тысяч гривен от фискалов. Об этом сообщил адвокат объединения “Авто Евро Сила“ Иван Казачук.

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По словам юриста, владельцев авто штрафуют не только на границе, но и по почте. Дело в том, что во время пересечения границы таможенники просто обязаны реагировать на выявленные ими нарушения закона в соответствии с действующим законодательством.

Тем не менее, есть возможность временно избежать штрафа. Владелец авто должен сообщить, что не превысил разрешенный срок ввоза, объяснить где сейчас машина, почему она не вывезена и когда это будет сделано, а также планирует ли гражданин перерегистрировать транспорт. При этом у владельца такого авто должен быть определенный пакет документов для подкрепления своих слов:

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  • справка о снятии авто с учета,
  • договор купли-продажи машины,
  • сертификат соответствия,
  • договор с таможенным брокером, который подтверждает, что лицо уже подготовило пакет документов и ждет лишь принятия нового закона,
  • адвокатское обоснование.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля "героев парковки".

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Теги: закон, советы юриста, евробляхи
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