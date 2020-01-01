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В Нидерландах у аферистов изъяли 39 элитных авто

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Небывалый для Голландии случай мошенничества раскрыли полицейские.
В Нидерландах у аферистов изъяли 39 элитных авто
В Нидерландах у аферистов изъяли 39 элитных авто
Скриншот

В Южной Голландии в ходе специальной операции была раскрыта преступная деятельность прокатной компании. Среди прочего у злоумышленников было изъято 39 автомобилей. Об этом сообщается на странице полицейского ведомства, расследовавшего дело.

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В 2019 году в полицию поступила информация, что прокатная компания в городе Алблассердам имеет значительно больше машин, чем используется в работе. Оказалось, что под прикрытием компании 50-летний мужчина и 55-летняя женщина занимались отмыванием денег.

При проведении обысков копы обнаружили 39 автомобилей среди которых Mercedes-AMG G63, Bentley Bentayga, Mercedes E53 AMG и Tesla Model S. Из других не менее ценных находок полиции была обнаружена коллекция дорогих часов Rolex, Hublot и Audemars Piquet.

Ранее сообщалось, что в США малыш угнал авто родителей, чтобы купить Lamborgini. 

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Теги: Нидерланды, Голландия, отмывание денег, гиперкар
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