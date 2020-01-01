В полночь, 1 июня, в Киеве стартовала система видеофиксации нарушений ПДД.

В Киеве стартовала видеофиксация на дорогах: Известен первый нарушитель (иллюстративное фото) depositphotos

В понедельник, 1 июня, в Киеве в полночь было зафиксировано нарушение скорости при помощи камер видеофиксации. Автомобиль Audi Q7 двигался по Чоколоскому бульвару на скорости 75 км/ч при разрешенной до 70 км/ч. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.

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На данном участке дороги зафиксированы неоднократные происшествия с тяжелыми последствиями.

Владелица автомобиля в скором времени получит первое в истории Украины постановление о нарушении ПДД, зафиксированное камерами.

Антон Геращенко отметил, что владелица автомобиля получит уведомление с QR-кодом. Отсканировав код можно будет посмотреть момент нарушения, место и время.

Если владелица автомобиля оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения уведомления, то сумма штрафа составит 127,5 грн. Если после 10 дней – 255 грн.

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В случае отказа от оплаты штрафа нарушительнице грозит принудительное взыскание долга при участии исполнительной службы Министерства юстиции.

Если водитель не согласен с нарушением, то необходимо обратиться в Департамент патрульной полиции или суд с постановлением о нарушении для рассмотрения дела.

Сообщается, что за первую минуту работы камер зафиксировано 47 нарушений скорости.

В социальных сетях водители в большинстве приветствуют контроль ПДД при помощи камер, но отмечают, что закон должен быть для всех равен.

Напомним, камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД установлены с целью снижения аварийности на опасных участках дорог Киева и области, а также на стратегически важных государственных магистралях.

Ранее мы сообщали, что в Украине начала работу автофиксация нарушений ПДД.