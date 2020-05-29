В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать
В Украине сегодня, 1 июня, стартовала система видеофиксации нарушений ПДД. По случаю ее запуска состоялась пресс-конференция с участием заместителя министра МВД Антона Геращенко.
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Система видеофиксации создана для снижения уровня смертности на дорогах Украины.
Со времен независимости погибло 175,216 тыс человек. Почти половина (40%) ДТП случилась из-за превышения скорости.
Первым нарушителем стала водитель автомобиля Audi Q7, которая в полночь 1 июня ехала по бульвару Чоколовскому на скорости 75 км/ч (разрешенная на участке дороги скорость до 70 км/ч).
Ранее сообщалось, что с 1 июня 50 установленных камер будут фиксировать только факт превышения скорости. В течение года планируется, что фиксировать камеры будут также проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение правил стоянки и парковки. Также будут следить за нарушением правил движения по полосе общественного транспорта или пешеходных дорожках, выезд на встречную полосу.
Для облегчения поиска ответов на вопросы в министерстве предложили форму ответов на вопросы:
- Какие нарушения фиксируются?
В данный момент только превышение скорости, в дальнейшем список расширится.
- Что считается нарушением?
Превышение скорости на 20 км/ч от допустимо разрешенной считается нарушением + 2 км/ч на погрешность (По ДСТУ погрешность равна 3км/ч).
- Какая система штрафов за нарушение?
- За превышение более чем на 20 км/ч штраф - 255 грн.
- За превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.
Если оплата за полученный штраф прошла в течение 10 дней с момента получения уведомления, то сумма штрафа равна 50% от указанной.
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- Кто считается виновным в содеянном?
- Лицо, на которое зарегистрировано ТС, или указанный им пользователь.
- В случае с юр лицом ответственность несет его начальник, либо уполномоченное лицо.
- Гражданин либо иностранец, которые ввезли ТС из-за рубежа.
- Как будут устанавливаться данные нарушителя?
Полиция будет устанавливать данные в реестрах МВД и Минюста.
- Как узнать, что нарушение зафиксировано?
Если водитель подавал личные данные в МВД, то уведомление придет в виде СМС или на электронную почту. Также можно проверить информацию на сайте МВД и Нацполиции. Либо дождаться получения письма от почтальона.
- Как выдается постановление об ответственности за нарушение?
После фиксации нарушения в течении 3-х дней отправляется письмо с уведомлением. Решение выносится без участия нарушителя.
- Сколько времени дается на обжалование постановления?
10 дней с момента вступления в силу.
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- Когда постановление вступает в силу?
С дня получения, отказа от получения, с момента возврата недоставленного письма.
- Когда лицо освобождают от админответственности за нарушение?
- Если в течение 20 дней лицо получившее постановление предоставит документы о выбытии из собственности транспортного средства по причине угона или кражи.
- Если управлявшее транспортом лицо в течение 20 дней оплатит штраф и предоставит заявление в отдел Нацполиции касательно признания нарушения и согласия на админответственность.
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- Сколько времени есть на оплату штрафа?
30 дней с момента вступление в законную силу постановления. Если был факт обжалования, то срок на его решение не включается.
- Если не оплатить штраф, что будет?
По истечении 30 дней и отсутствии оплаты штрафа налагается принудительное возмещение. Может быть арестовано движимое и недвижимое имущество владельца ТС. Также может быть удвоена сумма штрафа.
- Если автомобилем пользуется несколько человек, кто виновен в содеянном?
Виновником считается зарегистрированный в органах МВД владелец ТС.
- Отличаются ли реквизиты на оплату штрафов, полученных от патрульных и автофиксации нарушений?
Да. Для штрафов, зафиксированных камерами открыт единый счет, который будет указан на сайте МВД и Нацполиции. Также, счет будет указан в постановлении о нарушении и квитанции об оплате.
Ранее мы сообщали о карте с расположением в Киеве камер видеофиксации.
Полная версия правил
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Чтто за бред? Якунвич так же хотел ввести эти камеры, но они противоречат конституции и их убрали, на те же грабли Зебилы наступают