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В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать

Комментариев: 2
На пресс-конференции о запуске системы видеофиксации ПДД ответили на вопросы.
В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать
В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать
mvs.gov.ua

В Украине сегодня, 1 июня, стартовала система видеофиксации нарушений ПДД. По случаю ее запуска состоялась пресс-конференция с участием заместителя министра МВД Антона Геращенко. 

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Система видеофиксации создана для снижения уровня смертности на дорогах Украины.

Со времен независимости погибло 175,216 тыс человек. Почти половина (40%) ДТП случилась из-за превышения скорости.

Первым нарушителем стала водитель автомобиля Audi Q7, которая в полночь 1 июня ехала по бульвару Чоколовскому на скорости 75 км/ч (разрешенная на участке дороги скорость до 70 км/ч). 

Ранее сообщалось, что с 1 июня 50 установленных камер будут фиксировать только факт превышения скорости. В течение года планируется, что фиксировать камеры будут также проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение правил стоянки и парковки. Также будут следить за нарушением правил движения по полосе общественного транспорта или пешеходных дорожках, выезд на встречную полосу. 

Для облегчения поиска ответов на вопросы в министерстве предложили форму ответов на вопросы: 

  • Какие нарушения фиксируются?

 В данный момент только превышение скорости, в дальнейшем список расширится.

  • Что считается нарушением?  

​Превышение скорости на 20 км/ч от допустимо разрешенной считается нарушением + 2 км/ч на погрешность (По ДСТУ погрешность равна 3км/ч).

  • Какая система штрафов за нарушение?  
  • За превышение более чем на 20 км/ч штраф - 255 грн.
  • За превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Если оплата за полученный штраф прошла в течение 10 дней с момента получения уведомления, то сумма штрафа равна 50% от указанной.

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  • Кто считается виновным в содеянном?  
  • Лицо, на которое зарегистрировано ТС, или указанный им пользователь.
  • В случае с юр лицом ответственность несет его начальник, либо уполномоченное лицо.
  • Гражданин либо иностранец, которые ввезли ТС из-за рубежа.
  • Как будут устанавливаться данные нарушителя? 

Полиция будет устанавливать данные в реестрах МВД и Минюста.

В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать
В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать
mvs.gov.ua

  • Как узнать, что нарушение зафиксировано? 

Если водитель подавал личные данные в МВД, то уведомление придет в виде СМС или на электронную почту. Также можно проверить информацию на сайте МВД и Нацполиции. Либо дождаться получения письма от почтальона.

  • Как выдается постановление об ответственности за нарушение?  

​После фиксации нарушения в течении 3-х дней отправляется письмо с уведомлением. Решение выносится без участия нарушителя.

  • Сколько времени дается на обжалование постановления? 

10 дней с момента вступления в силу.

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  • Когда постановление вступает в силу? 

С дня получения, отказа от получения, с момента возврата недоставленного письма.

  • Когда лицо освобождают от админответственности за нарушение? 
  • Если в течение 20 дней лицо получившее постановление предоставит документы о выбытии из собственности транспортного средства по причине угона или кражи.
  • Если управлявшее транспортом лицо в течение 20 дней оплатит штраф и предоставит заявление в отдел Нацполиции касательно признания нарушения и согласия на админответственность.

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  • Сколько времени есть на оплату штрафа?

30 дней с момента вступление в законную силу постановления. Если был факт обжалования, то срок на его решение не включается.

В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать
В Украине стартовала видеофиксация на дорогах: Все, что нужно знать
mvs.gov.ua

  • Если не оплатить штраф, что будет? 

По истечении 30 дней и отсутствии оплаты штрафа налагается принудительное возмещение. Может быть арестовано движимое и недвижимое имущество владельца ТС. Также может быть удвоена сумма штрафа.

  • Если автомобилем пользуется несколько человек, кто виновен в содеянном? 

Виновником считается зарегистрированный в органах МВД владелец ТС.

  • Отличаются ли реквизиты на оплату штрафов, полученных от патрульных и автофиксации нарушений? 

Да. Для штрафов, зафиксированных камерами открыт единый счет, который будет указан на сайте МВД и Нацполиции. Также, счет будет указан в постановлении о нарушении и квитанции об оплате.

Ранее мы сообщали о карте с расположением в Киеве камер видеофиксации. 

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Теги: МВД, камеры видеофиксации, штрафы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.05.2020, 12:28
Оценка:  0
гость
Виновником считается зарегистрированный в органах МВД владелец ТС.
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Чтто за бред? Якунвич так же хотел ввести эти камеры, но они противоречат конституции и их убрали, на те же грабли Зебилы наступают
Ribikip    29.05.2020, 10:31
Оценка:  0
Ribikip
Что заметил, не судьбы сбытся видеофиксации, каждый раз как её пытаются ввести - наступает очередная передряга, которая стирает на нет эти потуги.
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